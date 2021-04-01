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В ДТП с блогером Эдвардом Билом пострадала сотрудница аппарата Госдумы

47-летнюю женщину с тяжёлыми травмами доставили в городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова.

1 апреля 2021, 12:11
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Лайф узнал личность одной из пострадавших в массовом ДТП в центре Москвы, предполагаемым виновником которого стал блогер Эдвард Бил. 47-летняя сотрудница аппарата Госдумы Мария А. находилась за рулём "фольксвагена", который получил значительные повреждения. Сама Мария — аккуратный водитель с десятилетним стажем.

Разбитый автомобиль одной из пострадавших в ДТП.

Видео © LIFE

Женщина с тяжёлыми травмами доставлена в городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова. СМИ даже успели ошибочно "похоронить" Марию, но она выжила и находится в реанимации.

Пострадавшая в ДТП Мария А. Фото © Соцсети

Пострадавшая в ДТП Мария А.

Фото © Соцсети

Сегодня днём синий "ауди" вылетел на встречку на Новинском бульваре и врезался в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины. Юридическую помощь им предложил звёздный адвокат Александр Добровинский, который ранее представлял интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ефремова.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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