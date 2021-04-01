В ДТП с блогером Эдвардом Билом пострадала сотрудница аппарата Госдумы
47-летнюю женщину с тяжёлыми травмами доставили в городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова.
Лайф узнал личность одной из пострадавших в массовом ДТП в центре Москвы, предполагаемым виновником которого стал блогер Эдвард Бил. 47-летняя сотрудница аппарата Госдумы Мария А. находилась за рулём "фольксвагена", который получил значительные повреждения. Сама Мария — аккуратный водитель с десятилетним стажем.
Разбитый автомобиль одной из пострадавших в ДТП.
Видео © LIFE
Женщина с тяжёлыми травмами доставлена в городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова. СМИ даже успели ошибочно "похоронить" Марию, но она выжила и находится в реанимации.
Пострадавшая в ДТП Мария А.
Фото © Соцсети
Сегодня днём синий "ауди" вылетел на встречку на Новинском бульваре и врезался в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины. Юридическую помощь им предложил звёздный адвокат Александр Добровинский, который ранее представлял интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ефремова.
Лента новостей
Ездил по подложным номерам: на автомобиле устроившего массовое ДТП блогера Эдварда Била числится 400 нарушений скоростного режима
сегодня в 12:07
ФСБ показала видео спецоперации по задержанию террориста в Тверской области
сегодня в 11:50
Адвокат Добровинский вызвался защищать пострадавших в ДТП с блогером Эдвардом Билом
сегодня в 11:45
Выбор редакции
Ездил по подложным номерам: на автомобиле устроившего массовое ДТП блогера Эдварда Била числится 400 нарушений скоростного режима
Участница ДТП на Садовом видела, как блогер Эдвард Бил после столкновения пересел с водительского сиденья
ФСБ показала видео спецоперации по задержанию террориста в Тверской области
Сборная России может сыграть с Болгарией перед Евро-2020
В МИД РФ заявили, что вопрос о возвращении посла Антонова в США будет решать Путин
Комментариев: 0