В ДТП с блогером Эдвардом Билом пострадала сотрудница аппарата Госдумы

Лайф узнал личность одной из пострадавших в массовом ДТП в центре Москвы, предполагаемым виновником которого стал блогер Эдвард Бил. 47-летняя сотрудница аппарата Госдумы Мария А. находилась за рулём "фольксвагена", который получил значительные повреждения. Сама Мария — аккуратный водитель с десятилетним стажем.

Разбитый автомобиль одной из пострадавших в ДТП. Видео © LIFE

Женщина с тяжёлыми травмами доставлена в городскую клиническую больницу № 1 имени Пирогова. СМИ даже успели ошибочно "похоронить" Марию, но она выжила и находится в реанимации.

Пострадавшая в ДТП Мария А. Фото © Соцсети

Сегодня днём синий "ауди" вылетел на встречку на Новинском бульваре и врезался в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины. Юридическую помощь им предложил звёздный адвокат Александр Добровинский, который ранее представлял интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ефремова.

Авторы