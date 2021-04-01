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Адвокат Добровинский вызвался защищать пострадавших в ДТП с блогером Эдвардом Билом

Теперь слово за Пашаевым.

1 апреля 2021, 11:45
<p>Фото © instagram.com/<a href="https://www.instagram.com/alexanderdobrovinsky/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alexanderdobrovinsky</a></p>

Фото © instagram.com/alexanderdobrovinsky

Звёздный адвокат Александр Добровинский готов защищать интересы двух женщин, пострадавших в массовом ДТП в центре Москвы, предполагаемым виновником которого стал блогер Эдвард Бил. Об этом заявил Лайфу сам юрист.

Участница ДТП на Садовом видела, как блогер Эдвард Бил после столкновения пересел с водительского сиденья

Участница ДТП на Садовом видела, как блогер Эдвард Бил после столкновения пересел с водительского сиденья

"Если ко мне обратятся пострадавшие, то я, конечно, помогу, и, как всегда, я это делаю бескорыстно, потому что я считаю, что людям в беде надо помогать. Я прочёл эту новость и считаю, что это мой долг — помогать людям", заявил Добровинский.

Напомним, что именно адвокат Александр Добровинский стал представителем семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ефремова. Кстати, та звёздная авария со смертельным исходом произошла недалеко от того места, где машина блогера врезалась в четыре легковушки.

Гонки на выживание: как Эдвард Бил играл со смертью на дороге, оставаясь всё это время безнаказанным

Гонки на выживание: как Эдвард Бил играл со смертью на дороге, оставаясь всё это время безнаказанным

Сегодня днём синяя "ауди" вылетела на встречку на Новинском бульваре и врезалась в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины, одна из них в реанимации.

Авторы
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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