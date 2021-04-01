Адвокат Добровинский вызвался защищать пострадавших в ДТП с блогером Эдвардом Билом
Теперь слово за Пашаевым.
Фото © instagram.com/alexanderdobrovinsky
Звёздный адвокат Александр Добровинский готов защищать интересы двух женщин, пострадавших в массовом ДТП в центре Москвы, предполагаемым виновником которого стал блогер Эдвард Бил. Об этом заявил Лайфу сам юрист.
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"Если ко мне обратятся пострадавшие, то я, конечно, помогу, и, как всегда, я это делаю бескорыстно, потому что я считаю, что людям в беде надо помогать. Я прочёл эту новость и считаю, что это мой долг — помогать людям", — заявил Добровинский.
Напомним, что именно адвокат Александр Добровинский стал представителем семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ефремова. Кстати, та звёздная авария со смертельным исходом произошла недалеко от того места, где машина блогера врезалась в четыре легковушки.
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Сегодня днём синяя "ауди" вылетела на встречку на Новинском бульваре и врезалась в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины, одна из них в реанимации.
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