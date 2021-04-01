Ездил по подложным номерам: на автомобиле устроившего массовое ДТП блогера Эдварда Била числится 400 нарушений скоростного режима

С начала 2021 года зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима автомобилем блогера Эдварда Била, который спровоцировал массовую аварию в центре Москвы на Новинском бульваре. Такие данные приводит столичный Департамент транспорта.

"Штрафы на автомобиль не были выписаны, так как в январе эта машина была снята с учёта и ездила по подложным номерам. Мы считаем, что это было сделано сознательно", — говорится в сообщении в телеграм-канале Дептранса.

Там уточнили, что готовят обращение в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело на водителя. Все документы и видеоматериалы будут переданы компетентным органам. В Дептрансе отметили, что виновник аварии должен получить реальный срок наказания в виде лишения свободы.

По данным источника Лайфа, блогер Эдвард Бил в 2020 году был лишён прав на два месяца за езду без номеров.

Напомним, сегодня днём синий автомобиль марки "Ауди" вылетел на встречку на Новинском бульваре и врезался в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины. Юридическую помощь им предложил звёздный адвокат Александр Добровинский, который ранее представлял интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ефремова.

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