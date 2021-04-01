ФСБ показала видео спецоперации по задержанию террориста в Тверской области
Преступник открыл огонь и был ликвидирован.
Кадр видео ФСБ РФ
ФСБ показала видео спецоперации по задержанию террориста в Тверской области. Видео © RT / ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности показала видео спецоперации по задержанию в Тверской области члена ИГИЛ*, который готовил атаку на объект топливно-энергетического комплекса.
На кадрах видна яркая вспышка в доме боевика. Затем показано, как силовики входят в дом преступника. Также продемонстрированы огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство террориста. Как сообщает RT, правоохранители возбудили уголовное дело.
Напомним, ранее сообщалось, что уроженец Центральной Азии пытался изготовить бомбу, а при попытке задержания открыл огонь и был ликвидирован.
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