ФСБ показала видео спецоперации по задержанию террориста в Тверской области. Видео © RT / ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности показала видео спецоперации по задержанию в Тверской области члена ИГИЛ*, который готовил атаку на объект топливно-энергетического комплекса.

На кадрах видна яркая вспышка в доме боевика. Затем показано, как силовики входят в дом преступника. Также продемонстрированы огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство террориста. Как сообщает RT, правоохранители возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что уроженец Центральной Азии пытался изготовить бомбу, а при попытке задержания открыл огонь и был ликвидирован.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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