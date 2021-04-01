Аллергия и головные боли: названы опасные для человека комнатные растения

Прежде чем покупать комнатное растение, следует внимательно изучить информацию о нём. Некоторые виды могут содержать ядовитые вещества, опасные для человека. К таковым, например, относится большая часть тропических растений, рассказал в беседе с телеканалом "Звезда" младший научный сотрудник ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Виталий Алёнкин.

"Если знать нюансы, их можно спокойно содержать дома. В числе наиболее популярных — представители семейства ароидных — спатифиллум, антуриум, монстера, алоказия, — а также семейства молочайных, в частности рождественская звезда, все части которой содержат млечный белый ядовитый сок", — отметил эксперт.

По словам Алёнкина, сейчас пользуется спросом растение подсемейства паслёновых с декоративными красными ягодами. Но они крайне ядовиты, и если уж вы решились завести такое, то лучше держать его подальше от детей и животных. А если вы не уверены, то лучше этот вид не приобретать. Также есть растения, которые могут вызвать аллергическую реакцию и головные боли. К таким относятся представители лилейных, луковичные, например гиацинты и нарциссы.

"Люди, страдающие проблемами с дыханием, должны воздержаться от заведения папоротников. У них нет периода цветения, однако в определённый момент начинается спороношение. Эти споры начинают летать в воздухе и могут привести к ухудшению состояния", — предупредил Алёнкин.

Ранее Лайф рассказывал, что россияне стали чаще покупать комнатные растения вместо недолговечных букетов. В десятку самых популярных комнатных цветов вошли орхидея, фикус, фиалки, алоэ, антуриум, замиокулькас, пальма, монстера, кактус и лимон.

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