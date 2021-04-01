Эдвард Бил не регистрировал "ауди" в ГИБДД — возможно, чтобы не платить штрафы
За иномаркой лишь за этот год было зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима.
Скрин с видео © Instagram / Edward Bil
Предполагаемый виновник массовой аварии в центре Москвы видеоблогер Эдвард Бил не регистрировал свой "ауди" в ГИБДД. По данным источника Лайфа, таким образом он мог уклоняться от многочисленных штрафов: ранее Дептранс сообщил, что за иномаркой лишь за этот год было зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима.
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Лайф выяснил, что предыдущий владелец "ауди" перед продажей снял машину с учёта, но оставил на ней номера. По закону новый собственник — Эдвард Бил — должен был закрепить номера за собой либо их должны были списать. Но этого сделано не было, поэтому номера "ауди" на момент аварии находились в розыске.
Сегодня днём синий "ауди" вылетел на встречку на Новинском бульваре и врезался в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины. Юридическую помощь им предложил звёздный адвокат Александр Добровинский, который ранее представлял интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ефремова.
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