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Эдвард Бил не регистрировал "ауди" в ГИБДД — возможно, чтобы не платить штрафы

За иномаркой лишь за этот год было зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима.

1 апреля 2021, 12:49

Скрин с видео © Instagram / Edward Bil

Предполагаемый виновник массовой аварии в центре Москвы видеоблогер Эдвард Бил не регистрировал свой "ауди" в ГИБДД. По данным источника Лайфа, таким образом он мог уклоняться от многочисленных штрафов: ранее Дептранс сообщил, что за иномаркой лишь за этот год было зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима.

Ездил по подложным номерам: на автомобиле устроившего массовое ДТП блогера Эдварда Била числится 400 нарушений скоростного режима

Ездил по подложным номерам: на автомобиле устроившего массовое ДТП блогера Эдварда Била числится 400 нарушений скоростного режима

Лайф выяснил, что предыдущий владелец "ауди" перед продажей снял машину с учёта, но оставил на ней номера. По закону новый собственник — Эдвард Бил — должен был закрепить номера за собой либо их должны были списать. Но этого сделано не было, поэтому номера "ауди" на момент аварии находились в розыске.

В ДТП с блогером Эдвардом Билом пострадала сотрудница аппарата Госдумы

В ДТП с блогером Эдвардом Билом пострадала сотрудница аппарата Госдумы

Сегодня днём синий "ауди" вылетел на встречку на Новинском бульваре и врезался в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины. Юридическую помощь им предложил звёздный адвокат Александр Добровинский, который ранее представлял интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ефремова.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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