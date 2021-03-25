В Сети жестоко высмеяли Байдена, выложив видео с его следующим падением, которое станет и последним
Ролик появился на Reddit, где меньше чем за сутки успел набрать почти 42 тыс. лайков.
Фото © Reddit / ajcure7
В соцсетях уже некоторое время пользователи никак не могут оставить в покое президента США Джо Байдена, который пытался забраться в самолёт по трапу, но упал три раза. Всё это породило волны обсуждения и негодования на 78-летнего политика. Ведь если в своём возрасте он не может справиться с такой простой задачей, то что говорить о грамотном управлении страной. Но некоторые решили подойти с юмором к ситуации, и среди мемов появилось видео, которое затмило их все.
Видео © Reddit / ajcure7
В ролике человек в костюме и маске стоит на вершине трапа, а затем начинает спускаться, но спотыкается и падает прямо на лицо. Затем бедняга кубарем несётся вниз, пересчитывая костями все ступеньки, и распластывается на асфальте в неестественной для живого человека позе. После он вскакивает, машет руками и кричит: "Я в порядке!" Видео меньше чем за сутки набрало почти 42 тыс. лайков, а в комментариях пользователи поразились таланту монтажёра, который создал этот мем.
Оригинальное видео падения Байдена. Видео © Twitter / Caleb Hull
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Камала Харрис: "Чёрт побери, снова всё сорвалось!"
Забавный факт — каждый раз, когда Камала пожимает руку Байдену, она проверяет его пульс
В ролике не видно, но на самом деле его столкнула Камала. Она просто уже устала ждать
Многие пользователи Reddit упоминали Камалу Харрис — вице-президента Белого дома. По популярному мнению, именно в её руках содержится реальная сила главы страны. И никто не удивится, если Байден покинет пост раньше срока по состоянию здоровья, и его место займёт Камала.
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