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В Сети жестоко высмеяли Байдена, выложив видео с его следующим падением, которое станет и последним

Ролик появился на Reddit, где меньше чем за сутки успел набрать почти 42 тыс. лайков.

25 марта 2021, 15:05

Фото © Reddit / ajcure7

В соцсетях уже некоторое время пользователи никак не могут оставить в покое президента США Джо Байдена, который пытался забраться в самолёт по трапу, но упал три раза. Всё это породило волны обсуждения и негодования на 78-летнего политика. Ведь если в своём возрасте он не может справиться с такой простой задачей, то что говорить о грамотном управлении страной. Но некоторые решили подойти с юмором к ситуации, и среди мемов появилось видео, которое затмило их все.

Видео © Reddit / ajcure7

В ролике человек в костюме и маске стоит на вершине трапа, а затем начинает спускаться, но спотыкается и падает прямо на лицо. Затем бедняга кубарем несётся вниз, пересчитывая костями все ступеньки, и распластывается на асфальте в неестественной для живого человека позе. После он вскакивает, машет руками и кричит: "Я в порядке!" Видео меньше чем за сутки набрало почти 42 тыс. лайков, а в комментариях пользователи поразились таланту монтажёра, который создал этот мем.

Оригинальное видео падения Байдена. Видео © Twitter / Caleb Hull

Ну что вы наделали, моя бабушка точно подумает, что это правда

4pope2on0dope

Камала Харрис: "Чёрт побери, снова всё сорвалось!"

Забавный факт — каждый раз, когда Камала пожимает руку Байдену, она проверяет его пульс

Batbuckleyourpants

В ролике не видно, но на самом деле его столкнула Камала. Она просто уже устала ждать

oognish666

Многие пользователи Reddit упоминали Камалу Харрис — вице-президента Белого дома. По популярному мнению, именно в её руках содержится реальная сила главы страны. И никто не удивится, если Байден покинет пост раньше срока по состоянию здоровья, и его место займёт Камала.

В Сети смеялись над нелепым мальчиком в костюме, пока не узнали, что перед ними замминистра финансов

В Сети смеялись над нелепым мальчиком в костюме, пока не узнали, что перед ними замминистра финансов

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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