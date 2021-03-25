Ирина Шейк выложила старое фото в бикини, от которого 16 лет назад модельный мир буквально замер
Снимок был сделан в 2006 году, незадолго до того, как карьера модели резко пошла в гору.
Известная 35-летняя российская модель Ирина Шейк устроила фанатам приятный сюрприз, поделившись архивным фото 2006 года. На нём она позировала в бежевом нижнем белье, которое не скрывало подтянутую фигуру девушки. Волосы она заколола в низкий хвост, а на лицо нанесла естественный макияж, сделав акцент на губах. Такая редкая картина привела 14,7 млн подписчиков модели в восторг.
Вау, так ты всегда была шикарной!😍
Русская красавица наша😍
Хоть в рубище, хоть голой, всегда этот взгляд царицы👏
Когда было сделано это фото, Ирина уже победила в челябинском конкурсе красоты "Супермодель-2004" и работала в модельном агентстве в Европе и США. А через год её имя должны были узнать во всех уголках мира, ведь известный итальянский бренд нижнего белья Intimissimi выбрал девушку своим лицом. С тех пор многие модные дома и компании начали предлагать Ирине контракты.
Поклонники Ирины были рады такому экскурсу в историю, ведь они уже привыкли видеть её в качестве зрелой и опытной модели, которая порознь воспитывает дочь с голливудским актёром Брэдли Купером. Они расстались в 2019-м, провстречавшись четыре года. Но, несмотря на то что модель уже долгое время живёт и работает в США, она не забывает о корнях и прививает маленькой Лее любовь к России и русскому языку.
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