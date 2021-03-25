Дана Борисова напугала фанатов синяками на располневших бёдрах, показав откровенные танцы на камеру
Ведущая решила поднять поклонникам настроение.
44-летняя ведущая отправилась на отдых в Египет и воспользовалась случаем показать свою фигуру фанатам. Дана Борисова выложила в "Инстаграм" "бодипозитивное видео", где весело танцует в купальнике.
Видео © Instagram / danaborisova_official
Блондинка не стала стесняться ни глубокого выреза, обнажающего грудь, ни синяков на бёдрах. Экс-ведущая "Армейского магазина" призналась, что перед поездкой подкорректировала фигуру с помощью липолитика.
Танцую как могу. Я за бодипозитив. <...> синяки на бёдрах — следы от липолитика, проколола перед отпуском акваликс. Убирала ушки на бёдрах любимым способом
Откровенный ролик за считаные минуты засыпали комментариями. И на этот раз юзеры были благосклонны к скандальной блондинке. Они отметили, что рады видеть её без фотошопа, и поблагодарили за честность. Однако те, кто не успел прочесть описание поста, испугались тёмных отметин на ногах Даны.
Без комплексов) молодец!
Фото © Instagram / danaborisova_official
Ой какая красивая😍 Я тоже жду свой очередной трезвый отпуск❤️🔥😍
У вас такая фигура, как и у меня, но считала, что я толстая. Но, глядя на вас, моё мнение изменилось, вы огонь
Борисова отметила, что выбор пал на Египет, потому что он оказался "единственной страной, куда со спокойным сердцем можно везти Мишку" — собаку ведущей. Однако поездка обошлась в круглую сумму — примерно в 250 тысяч рублей. "Не жалею ни о чём, зато малышка будет рядом, а представить разлуку с ней просто не могу", — заявила Дана.
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