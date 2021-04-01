Алтайская высокопоставленная чиновница задержана по делу о мошенничестве на 14 млн рублей
Расследование связано с частным барнаульским детским садом Happy Baby.
Фото © altairegion22.ru/Антон Федотов
В Алтайском крае задержана Стелла Штань — представитель губернатора Заксобрании региона. Чиновница подозревается в мошенничестве на 14 миллионов рублей. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ и Следственного комитета России по Алтайскому краю. По данным следствия, подозреваемся вместе с директором частного детского сада Happy Baby в 2015 году предоставила в главное управление образования и молодежной политики Алтайского края фиктивные документы о приобретении нежилого помещения. Сумма приобретаемых площадей была значительно завышена по сравнению с рыночной.
Видео © Пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю
"Данные действия повлекли за собой искусственное завышение расходов на покупку объекта недвижимости, якобы подлежащих компенсации детскому саду за счет средств бюджета. В результате мошенничества, обвиняемые незаконно завладели денежными средствами в размере 14 миллионов рублей, выделенных в качестве субсидии", — сообщает Пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.
Местные СМИ сообщают, что губернатор Виктор Томенко был оперативно проинформирован о задержании госпожи Штань, которая представляет главу региона в Законодательном собрании.
"События, которые расследуются, произошли до того, как Стелла Штань начала работать в должности представителя губернатора и правительства", - прокомментировал "Алтайской правде" пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев.
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Стелла Штань была назначена представителем губернатора и правительства Алтайского края в местном Законодательном собрании в октябре 2018 года. Юрист по образованию, в 2003 году она была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". Работала на различных должностях в органах власти, избиралась депутатом Барнаульской городской Думы и Алтайского краевого Заксобрания.
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Напомним, что 21 марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Суд отправил губернатора под арест на два месяца, а президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.
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