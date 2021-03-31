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Завершено расследование дела чиновника, который "продавал" кресло губернатора Подмосковья за 35 млн евро

Обвиняемый - бывший вице-губернатор Новгородской области Виктор Нечаев. Как уже писал Лайф, он обещал высокий пост своему знакомому, хотя на деле не имел ни связей, ни полномочий.

31 марта 2021, 10:49
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Новгородской области и экс-министра науки Мордовии Виктора Нечаева, обвиняемого в покушении на крупное мошенничестве. По версии следствия, он пообещал за €35 млн устроить своего знакомого на должность губернатора Подмосковья.

Как два вице-губернатора креслом губернатора Подмосковья торговали. Один из них сядет, но не в кресло

Как два вице-губернатора креслом губернатора Подмосковья торговали. Один из них сядет, но не в кресло

"За денежное вознаграждение обвиняемый обещал оказать полное содействие в назначении потерпевшего на должность, в действительности такой возможности он не имел, и выполнять принятые на себя обязательства не намеревался", сообщает в среду пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Москве.

При получении первой части денег Нечаева задержали оперативные сотрудники ФСБ. Вину он полностью признал.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", — добавили в следствии.

Напомним, что в прошлом у Нечаева уже была судимость. В 2015 году Лайф писал, как чиновника, занимавшего в то время пост замгубернатора Новгородской области, задержали при получении $47 тысяч долларов. По версии следствия, Нечаев предлагал другому чиновнику решить вопрос с уголовным преследованием за 5,5 миллиона рублей.

Кстати, в правительстве Новгородской области отвечал за привлечение инвестиций в экономику области, а также за инвестиционную привлекательность области.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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