Завершено расследование дела чиновника, который "продавал" кресло губернатора Подмосковья за 35 млн евро
Обвиняемый - бывший вице-губернатор Новгородской области Виктор Нечаев. Как уже писал Лайф, он обещал высокий пост своему знакомому, хотя на деле не имел ни связей, ни полномочий.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Новгородской области и экс-министра науки Мордовии Виктора Нечаева, обвиняемого в покушении на крупное мошенничестве. По версии следствия, он пообещал за €35 млн устроить своего знакомого на должность губернатора Подмосковья.
Как два вице-губернатора креслом губернатора Подмосковья торговали. Один из них сядет, но не в кресло
"За денежное вознаграждение обвиняемый обещал оказать полное содействие в назначении потерпевшего на должность, в действительности такой возможности он не имел, и выполнять принятые на себя обязательства не намеревался", — сообщает в среду пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Москве.
При получении первой части денег Нечаева задержали оперативные сотрудники ФСБ. Вину он полностью признал.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", — добавили в следствии.
Напомним, что в прошлом у Нечаева уже была судимость. В 2015 году Лайф писал, как чиновника, занимавшего в то время пост замгубернатора Новгородской области, задержали при получении $47 тысяч долларов. По версии следствия, Нечаев предлагал другому чиновнику решить вопрос с уголовным преследованием за 5,5 миллиона рублей.
Кстати, в правительстве Новгородской области отвечал за привлечение инвестиций в экономику области, а также за инвестиционную привлекательность области.
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