Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Сотрудница полиции насмерть сбила школьника на пешеходном переходе на Кубани

По предварительным данным, женщина просто не заметила восьмилетнего мальчика. Он погиб на месте.

1 апреля 2021, 13:51

Трагический инцидент произошёл в посёлке Южном Динского района Краснодарского края. Автоледи на Renault Sandero сбила восьмилетнего школьника, перебегавшего дорогу по пешеходному переходу, и врезалась в столб. Прибывшие на место медики пытались проводить реанимационные мероприятия, но ребёнок, к сожалению, скончался.

Разбитый автомобиль после ДТП. Фото © LIFE

Разбитый автомобиль после ДТП. Фото © LIFE

Разбитый автомобиль после ДТП. Фото © LIFE

Разбитый автомобиль после ДТП. Фото © LIFE

Пешеходный переход, где погиб ребёнок, остался позади. Фото © LIFE

Пешеходный переход, где погиб ребёнок, остался позади. Фото © LIFE

По информации Лайфа, виновницей аварии оказалась младший лейтенант районного отдела полиции 40-летняя Оксана Л. Она объяснила, что не заметила ребёнка, и признала свою вину. Региональная прокуратура уточняет, что во время аварии женщина не находилась при исполнении служебных обязанностей.

"Ход процессуальной проверки, а также решение вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека") находится на контроле прокуратуры Динского района", информирует пресс-служба ведомства.

Гонки на выживание: как Эдвард Бил играл со смертью на дороге, оставаясь всё это время безнаказанным

Гонки на выживание: как Эдвард Бил играл со смертью на дороге, оставаясь всё это время безнаказанным

Ранее Лайф писал, что в Москве полицейский на служебном автомобиле насмерть сбил пешехода, но тот мужчина переходил Кутузовский проспект в неположенном месте перед близко идущим транспортом.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Житель Кубани получил пожизненное за два изнасилования и убийство

29 марта, 19:53

Самолёт должен был объявить пол будущего ребёнка, но вместо того разбился, двое погибли — видео

сегодня в 14:09

Жители российского города обеспокоены исчезновением проституток

сегодня в 14:15

Сторонников Навального заподозрили в накрутке пользователей сайта в его поддержку

сегодня в 14:15

Лавров: Попытки развязать войну в Донбассе могут разрушить Украину

сегодня в 14:06

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1