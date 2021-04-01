Сотрудница полиции насмерть сбила школьника на пешеходном переходе на Кубани
По предварительным данным, женщина просто не заметила восьмилетнего мальчика. Он погиб на месте.
Трагический инцидент произошёл в посёлке Южном Динского района Краснодарского края. Автоледи на Renault Sandero сбила восьмилетнего школьника, перебегавшего дорогу по пешеходному переходу, и врезалась в столб. Прибывшие на место медики пытались проводить реанимационные мероприятия, но ребёнок, к сожалению, скончался.
Разбитый автомобиль после ДТП. Фото © LIFE
Разбитый автомобиль после ДТП. Фото © LIFE
Пешеходный переход, где погиб ребёнок, остался позади. Фото © LIFE
По информации Лайфа, виновницей аварии оказалась младший лейтенант районного отдела полиции 40-летняя Оксана Л. Она объяснила, что не заметила ребёнка, и признала свою вину. Региональная прокуратура уточняет, что во время аварии женщина не находилась при исполнении служебных обязанностей.
"Ход процессуальной проверки, а также решение вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека") находится на контроле прокуратуры Динского района", — информирует пресс-служба ведомства.
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Ранее Лайф писал, что в Москве полицейский на служебном автомобиле насмерть сбил пешехода, но тот мужчина переходил Кутузовский проспект в неположенном месте перед близко идущим транспортом.
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