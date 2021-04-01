Штопор и боксёрская перчатка: в машине устроившего ДТП блогера Эдварда Била нашли много необычных вещей — видео

В центре Москвы идёт осмотр синего "ауди" блогера Эдварда Била — предполагаемого виновника массового ДТП на Новинском бульваре, в котором пострадали две женщины. Как выяснилось, в салоне блогер возил массу необычных вещей.

Напомним, сегодня днём синий автомобиль марки "Ауди" вылетел на встречку на Новинском бульваре и врезался в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины. Юридическую помощь им предложил звёздный адвокат Александр Добровинский, который ранее представлял интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ефремова.