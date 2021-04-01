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Штопор и боксёрская перчатка: в машине устроившего ДТП блогера Эдварда Била нашли много необычных вещей — видео

Сам водитель находится у следователей.

1 апреля 2021, 13:54

Стопкадр из видео © LIFE

В машине устроившего ДТП блогера Эдварда Била нашли много необычных вещей. Видео © LIFE

В центре Москвы идёт осмотр синего "ауди" блогера Эдварда Била — предполагаемого виновника массового ДТП на Новинском бульваре, в котором пострадали две женщины. Как выяснилось, в салоне блогер возил массу необычных вещей.

Так, среди них обнаружены: штопор, пакет "Магазин автозапчастей", коробка с рисунком помидоров, костюм Деда Мороза, боксёрская перчатка, альпинистские тросы и, по некоторым сведениям, духовое ружьё.

Пётр Шкуматов — об аварии с блогером Эдвардом Билом: Он виноват на 100%

Пётр Шкуматов — об аварии с блогером Эдвардом Билом: Он виноват на 100%

По данным источника Лайфа, в настоящее время блогер находится у следователей.

Напомним, сегодня днём синий автомобиль марки "Ауди" вылетел на встречку на Новинском бульваре и врезался в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины. Юридическую помощь им предложил звёздный адвокат Александр Добровинский, который ранее представлял интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ефремова.

Эдвард Бил не регистрировал "ауди" в ГИБДД — возможно, чтобы не платить штрафы

Эдвард Бил не регистрировал "ауди" в ГИБДД — возможно, чтобы не платить штрафы

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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