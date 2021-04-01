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"На реальный ущерб не решатся": В Госдуме оценили появление иностранных военных кораблей в зоне "Северного потока – 2"

Парламентарии отметили, что работы идут по согласованному графику и ожидается спокойное завершение проекта.

1 апреля 2021, 14:27
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Хочется верить, что повышенная активность иностранных военных кораблей и самолётов в зоне строительства газопровода "Северный поток – 2" является случайностью. Об этом в беседе с RT заявил заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских.

"Я надеюсь, что это не будет принимать длительный и массовый характер. Потому что работы коммерческой компании никак не связаны с действиями околовоенных служб", — сказал парламентарий.

Ананских добавил, что работы по прокладке газопровода идут по согласованному графику.

Появилось видео с иностранными военными кораблями, кружащими возле "Северного потока — 2"

Появилось видео с иностранными военными кораблями, кружащими возле "Северного потока — 2"

В свою очередь первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв заявил, что активность кораблей ни на что не повлияет.

"Потому что вряд ли на психологическое воздействие будет какая-то реакция. Я думаю, будет спокойное отношение и выполнение работы", — заявил депутат и добавил, что какого-то реального ущерба газопроводу западные суда "нанести не решатся".

"Северный поток – 2" построен на 95%

"Северный поток – 2" построен на 95%

Напомним, ранее директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин заявил о повышенной активности иностранных военных кораблей и гражданских судов в зоне строительства газопровода "Северный поток – 2". Кроме того, вблизи от судна-трубоукладчика постоянно совершает полёты польский противолодочный самолёт PZL-Mielec М-28В1 Rbi.

Проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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