"На реальный ущерб не решатся": В Госдуме оценили появление иностранных военных кораблей в зоне "Северного потока – 2"

Парламентарии отметили, что работы идут по согласованному графику и ожидается спокойное завершение проекта.

Хочется верить, что повышенная активность иностранных военных кораблей и самолётов в зоне строительства газопровода "Северный поток – 2" является случайностью. Об этом в беседе с RT заявил заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских.

"Я надеюсь, что это не будет принимать длительный и массовый характер. Потому что работы коммерческой компании никак не связаны с действиями околовоенных служб", — сказал парламентарий.

Ананских добавил, что работы по прокладке газопровода идут по согласованному графику.

В свою очередь первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв заявил, что активность кораблей ни на что не повлияет.

"Потому что вряд ли на психологическое воздействие будет какая-то реакция. Я думаю, будет спокойное отношение и выполнение работы", — заявил депутат и добавил, что какого-то реального ущерба газопроводу западные суда "нанести не решатся".

Напомним, ранее директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин заявил о повышенной активности иностранных военных кораблей и гражданских судов в зоне строительства газопровода "Северный поток – 2". Кроме того, вблизи от судна-трубоукладчика постоянно совершает полёты польский противолодочный самолёт PZL-Mielec М-28В1 Rbi.