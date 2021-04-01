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Жители российского города обеспокоены исчезновением проституток

Говорят, прежде местные бордели держали двое братьев, но о них давно ничего не слышно, и секс-притоны печально опустели.

1 апреля 2021, 14:15
<p>Кадр из сериала "Чики" (2020) © НМГ / Марс Медиа Энтертейнмент / Сигма</p>

Кадр из сериала "Чики" (2020) © НМГ / Марс Медиа Энтертейнмент / Сигма

Жители Кургана встревожены кризисом на рынке интим-услуг, сообщает Ura.ru. Город, где прежде процветала индустрия досуга для взрослых, внезапно оказался без "клубнички". Собеседники издания откровенничают, что прежде городские бордели держали двое братьев, известных в узких кругах, но с их внезапным исчезновением секс-притоны опустели.

Москвич закупился в секс-шопе на 5 тысяч, но бонусом прихватил с прилавка эрекционное кольцо — видео

Москвич закупился в секс-шопе на 5 тысяч, но бонусом прихватил с прилавка эрекционное кольцо — видео

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что сфера продажной любви постепенно уходит в онлайн, а там конкуренцию путанам составляют мошенники.

"На звонок отвечает очень милый женский голос. Тут же скидывает приятное фото в режиме реального времени. А дальше поступают просьбы — забронировать девушку, затем перечислить деньги на дорогу и т.д. Обманывают очень грамотно",  рассказал собеседник.

"На жену тратишь больше": Юморист из "Кривого зеркала" рассказал, за что любит проституток

"На жену тратишь больше": Юморист из "Кривого зеркала" рассказал, за что любит проституток

Ранее Лайф рассказывал, что главная проститутка русского "Инстаграма" Алиса Мустанг завершила карьеру ради клиента, который выплатил её долги, и собирается замуж.

А ещё мы писали, как в Мельбурне воры взломали секс-шоп и вынесли несколько вибраторов, а также секс-куклу в натуральную величину по имени Китти на общую сумму около полумиллиона рублей.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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