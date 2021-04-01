В Турции запустили "вакцинный тур" в Россию за 100 тысяч рублей

Турецкая турфирма запустила в продажу так называемый вакцинный тур в Россию. Помимо прививки в одной из клиник Москвы в путёвку включены сопровождение, прогулка по столице и даже посещение могилы Назыма Хикмета, пишет газета Hürriyet.

Цена за полный пакет, включая экскурсию по российской столице, проживание, перелёт и непосредственно вакцинацию, составляет 1099 евро (или 98,5 тысячи рублей). За второй укол и повторный перелёт доплачивать не придётся — всё уже сложено в стоимость. "Вакцинного" туриста разместят в четырёхзвёздочном отеле, а уколы сделают сразу после прилёта, чтобы пациент не остался без помощи врачей в случае побочных эффектов.

Представители турфирмы уверяют клиентов, что всё полностью легально и даже "обкатанно" на нескольких иностранцах.

"Ранее мы уже отправили по такому туру одного итальянца и одного иорданца. С ними не было никаких проблем. Из Турции до настоящего времени отправились на вакцинацию четыре человека. Однако спрос начал расти", — приводит газета слова менеджера турфирмы.

Ранее российские учёные рассказали о первых результатах повторной вакцинации "Спутником V". Испытали препарат на себе в таком формате сотрудники центра Гамалеи, в том числе пожилые. Как отметил замдиректора центра по научной работе Денис Логунов, получились "очень хорошие ответы".

При этом "Спутник V" стал самой узнаваемой вакциной в мире по результатам исследования авторитетной британской компании YouGov.

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