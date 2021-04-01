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"Элемент культуры": Онищенко предложил навсегда ввести в России масочный режим

Парламентарий привёл в пример опыт западных стран.

1 апреля 2021, 14:47
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил ввести масочный режим на постоянной основе.

"Это должно быть элементом культуры. Каждый год в нашу страну, на планету приходит вирус гриппа, он не один, там 200 [вирусов] одновременно, так почему не носить маску?" приводит слова Онищенко ТАСС.

Верховный суд отказался отменять масочный режим в России

Верховный суд отказался отменять масочный режим в России

Депутат задал вопрос, почему нужно ждать, пока заболеешь и оттемпературишь. Онищенко напомнил, что китайцы, корейцы и японцы постоянно носят маски, сохраняя своё здоровье. "Чем они лучше нас?" — заключил парламентарий.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили возможность отмены масочного режима в России. По словам главы ведомства Анны Поповой, это преждевременно. При этом уже неоднократно говорилось, что главным условием для отмены масок является вакцинация и появление иммунитета минимум у 60% населения.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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