"Элемент культуры": Онищенко предложил навсегда ввести в России масочный режим
Парламентарий привёл в пример опыт западных стран.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил ввести масочный режим на постоянной основе.
"Это должно быть элементом культуры. Каждый год в нашу страну, на планету приходит вирус гриппа, он не один, там 200 [вирусов] одновременно, так почему не носить маску?" — приводит слова Онищенко ТАСС.
Депутат задал вопрос, почему нужно ждать, пока заболеешь и оттемпературишь. Онищенко напомнил, что китайцы, корейцы и японцы постоянно носят маски, сохраняя своё здоровье. "Чем они лучше нас?" — заключил парламентарий.
Ранее в Роспотребнадзоре оценили возможность отмены масочного режима в России. По словам главы ведомства Анны Поповой, это преждевременно. При этом уже неоднократно говорилось, что главным условием для отмены масок является вакцинация и появление иммунитета минимум у 60% населения.
Выбор редакции
В Турции запустили "вакцинный тур" в Россию за 100 тысяч рублей
Онищенко объяснил, как отразится переименование вакцины AstraZeneca на её репутации
Верховный суд отказался отменять масочный режим в России
"Главное — не заступать за черту": Глава Подмосковья Воробьёв поддержал учителей-тиктокеров
Зеленский обвинил Россию в "игре мускулами" на границе
Комментариев: 0