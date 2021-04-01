"Осудить, как Ефремова": В Госдуме потребовали показательного наказания для блогера Эдварда Била

Независимо от того, чем занимается человек, если он нарушитель, то его нужно сажать в тюрьму и лишать водительских прав. Такую точку зрения в беседе с Лайфом озвучила депутат Госдумы Елена Драпеко.

"Блогер, не блогер. Если человек нарушает, то его надо сажать в тюрьму или лишать прав. А если он показывал это (опасное вождение. — Прим. Лайфа), и это доказано хроникой съёмки, то это предмет расследования для ГИБДД. Возможно, если бы это расследовали, то все бы живы были — и он бы не сел в тюрьму. А теперь у нас будет ещё один сиделец. За то, что они (блогеры. — Прим. Лайфа) показывают, лишать прав нельзя, лишать надо за то, что они превышают", — сказала парламентарий.

Драпеко удивлена, что за 400 нарушений Била не привлекли к ответственности. По её мнению, процесс над блогером должен быть показательным.

"Мне очень жаль, потому что таких идиотов, как этот блогер, много, они же подражают ему. И потом надо показательно вывесить в Интернете, как его судили, этого блогера, и что потом с ним стало. Это должно стать прецедентом для всех, его надо показательно осудить так, как это было с Ефремовым. И вот этого блогера тоже показать и в Интернете показать, как его судят и что с ним потом будет. Это же тебя могли задавить или твоего родственника. Показывать надо, как мы с ними боремся", — заключила депутат.

Напомним, сегодня днём синий "ауди" вылетел на встречку на Новинском бульваре и врезался в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины. Юридическую помощь им предложил звёздный адвокат Александр Добровинский, который ранее представлял интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ефремова.

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