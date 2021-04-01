400 штрафов на 840 л/с: скандальный блогер устроил аварию в центре Москвы, и теперь ему грозит срок

Столичная полиция начала проверку после крупного ДТП на Садовом кольце из пяти автомобилей, виновником которого, предположительно, стал блогер Эдвард Бил. Эксперты устанавливают все обстоятельства аварии, после чего может быть возбуждено уголовное дело. Сам Бил жив и здоров, но вот 40-летняя мать двоих детей, которая управляла другой машиной, сейчас находится на грани смерти. Блогер и раньше любил прохватить по городу на скорости под 200 км/ч, чем охотно хвастался перед своими подписчиками. За 2021 год он уже успел собрать на своём мощном Audi RS6 400 штрафов за превышение скорости, однако его долго не могли поймать из-за поддельных номеров.

Уходил от столкновения?

Днём 1 апреля заряженный Audi RS6 вылетел на полосу встречного движения на Новинском бульваре и на высокой скорости снёс несколько автомобилей. По злой иронии это произошло около места, где в аварию попал актёр Михаил Ефремов. На видео с дорожных камер видно, как универсал пересекает линию разметки и врезается во встречный Volkswagen Polo, которым управляла 40-летняя консультант Госдумы Мария Артёмова. Почти сразу в седан врезались ещё три машины. За рулём Audi, судя по сообщениям СМИ, мог находиться 25-летний блогер Эдуард Биль (Эдвард Бил).

Для уточнения обстоятельств ДТП водителя Audi доставили в УВД по ЦАО ГУ МВД РФ, где с ним будут работать следователи. Предварительная версия СМИ о том, что Audi "подрезали" на дороге, не подтверждается — на опубликованных Дептрансом Москвы видео некий "чёрный Mitsubishi", который мог скрыться с места происшествия, не видно. При этом хорошо заметно, что спорткар двигался по Новинскому бульвару значительно быстрее потока.

Видео © Telegram

Чёрный Volkswagen сильно смяло при ударе — чтобы достать водителя, спасателям пришлось срезать крышу. Женщину, которая возвращалась домой к детям и мужу, с тяжёлыми травмами доставили в больницу, и в данный момент она находится в реанимации, её оперируют. Врачи диагностировали у пострадавшей в ДТП закрытую черепно-мозговую травму, перелом тазовых и обеих бедренных костей, внутреннее кровотечение и пневмоторакс.

Муж пострадавшей женщины рассказал Лайфу, что она была опытным водителем — более десяти лет стажа. В их семье двое детей — семилетняя девочка и двухлетний мальчик.

Другая пострадавшая — водитель красной машины Audi Юлия Орлова, утверждает, что синий автомобиль Audi въехал во встречный поток на большой скорости и после аварии не пытался помочь пострадавшим.

Видео © LIFE SHOT

Сам Биль, по предварительным данным, серьёзно не пострадал и мог находиться за рулём без документов. В первые минуты рядом с местом, где произошло ДТП, увидели мужчину в очках, похожего на известного блогера. Он охотно раздавал интервью, утверждая, что дал свою машину другу и она "случайно попала в аварию". В нём сначала опознали Эдуарда Биля, а затем его друга — блогера Максима Кошелева. Мужчины похожи друг на друга внешне, поэтому сотрудники полиции и журналисты долго не могли понять, кому на самом деле принадлежит машина и кто находился за рулём в момент аварии.

Видео © LIFE SHOT

По неподтверждённым данным, водитель Audi сразу после аварии мог пересесть на заднее сиденье и начал звонить адвокатам, а также до последнего отказывался выходить из машины. Медицинская экспертиза, которую водитель прошёл сразу после ДТП, по предварительным данным, не показала наличие алкоголя в крови.

Детали и штрафы

Как сообщает официальный канал Дептранса Москвы в Telegram, в январе спортивная машина была снята с учёта и ездила по улицам столицы с фальшивыми номерами. В ведомстве считают, что это было сделано сознательно. С января 2021 года водитель спорткара 400 раз нарушал правила ПДД. В основном речь шла о превышении скорости. Разбитый на Новинском бульваре автомобиль Audi и раньше попадал в аварии — с 2017 по 2019 год владельцам RS6 страховые выплаты рассчитались шесть раз, а общая сумма компенсаций на ремонт составила почти полтора миллиона рублей. В багажнике машины нашли духовое ружьё.

Спортивный Audi, влетевший во встречный поток и смявший несколько машин, "засветился" в роликах блогера незадолго до аварии. В своём аккаунте в TikTok Биль публиковал видео, где нарушал ПДД — пересекал разметку, выезжал на полосу для общественного транспорта и агрессивно перестраивался между рядами на высокой скорости. В одном из роликов блогер сообщил, что мощность автомобиля составляет 840 лошадиных сил, притом что мотор заводской RS6 этого поколения настроен на отдачу в 560 л.с.

Теоретически блогер должен был лишиться водительских прав ещё пару лет назад за многочисленные нарушения правил.

Незадолго до аварии Биль "гонял" на спортивном Audi по МКАД со скоростью под 200 километров в час.

Видео © LIFE SHOT

Штрафы за изменения конструкции у Audi Биля тоже были — два протокола по 500 рублей и один на пять тысяч рублей.

Фото © Avtois

Разбитая машина — не единственная в его автопарке. Блогер любит и может себе позволить быстрые и дорогие машины. Он числится владельцем Bentley Continental GT стоимостью около 20 млн рублей. В его собственности также есть заряженный Mercedes-Benz G-класса AMG с такой же стоимостью, спортивные купе Porsche Panamera 4S и Jaguar F-Type. За этими машинами также числятся штрафы.

Наказание

Если случится страшное и пострадавшая в аварии женщина скончается в больнице, то Эдварду Билу, который, предположительно, и находился за рулём в момент ДТП, может грозить до пяти лет тюрьмы. Пояснить сотрудникам полиции и следователям придётся и историю с номерами — за езду с поддельными регистрационными знаками владельца Audi ждёт лишение прав на срок до года и штраф в 2500 рублей. За пересечение двойной сплошной (что считается грубейшим нарушением ПДД) он может лишиться водительских прав на год.

Если женщина выживет, то уже понятно, что её здоровью был причинён тяжкий вред. Согласно второй части статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения"), виновнику грозит до двух лет лишения свободы.

Эдвард Бил стал известен в российском YouTube благодаря провокационным роликам с пранками (розыгрышами). Кроме того, часть роликов Била — это тест-драйвы дорогих и мощных автомобилей. На них блогер ездит по Москве с нарушением скоростного режима и других правил движения, постоянно матерится и провоцирует других участников движения.

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