Драки с охраной, сцена в Донбассе и оружие в ТЦ: чем известен Эдвард Бил, устроивший ДТП в центре Москвы

Боец невидимого фронта

Эдуард Биль вырос в неблагополучной семье: отец сидел в тюрьме, а мать злоупотребляла алкоголем. Воспитывала парня престарелая бабушка. Блогер прославился благодаря скандальным пранкам. На его канал в YouTube подписано более 4,3 миллиона человек. Биль снимает ролики, в которых нападает на людей или хамит им и записывает их реакцию на видео.

Одно из первых видео, принёсших известность Билю, было снято ещё в 2015 году. 19-летний блогер на камеру в военной форме с автоматом АК-47 рассказывает, что воюет в Донбассе с "фашизмом" в качестве добровольца.

© YouTube

За спиной парня виднеется обшарпанная стена с надписью "Сомали". Через несколько лет блогер будет утверждать, что видео на самом деле является фейком и Бил не принимал участия в боевых действиях, да и само видео якобы снималось под Москвой.

— Сколько до позиций украинских военных отсюда? — спрашивают Биля.

— Километра два, может, 1,7. АК не достаёт, достаёт тока ПК (7,62-мм пулемёт Калашникова. — Прим. Лайфа), — отвечает он, присматриваясь в бинокль.

Вооружил торговый центр

© YouTube

В 2019 году Бил своей выходкой спровоцировал эвакуацию торгового центра "Клён" в Москве. Там блогер, по его утверждению, собирался снять постановочное видео, боевик, и даже предупредил охрану ТЦ. Однако секьюрити, заметив по камерам, как мужчины достают из машины предметы, похожие на огнестрельное оружие, нажали тревожную кнопку — и к зданию стянулись правоохранительные органы.

Вырубил охранника

На другом видео Биля, снятом также в торговом центре, блогер вступил в конфликт с охранником и после короткой перепалки ударил его ногой с вертушки. Мужчина потерял сознание. Было ли это видео постановочным, неизвестно. За кадром слышно, как собравшиеся вокруг люди просят вызвать скорую помощь.

Представляет угрозу обществу

В июне 2019 года представители Общественной палаты РФ попросили главу МВД Владимира Колокольцева проверить нескольких видеоблогеров, представляющих опасность для общества, в том числе и Эдварда Била.

— Блогер, снимая моральные и физические унижения людей на видео под видом розыгрыша, просто зарабатывает на этом деньги. Более того, допускает демонстрацию неуважения к общественным правилам и устоям, а также к органам правопорядка. В одном из последних выпусков он предумышленно врезается в машину ГИБДД. Зачастую подобные акции носят постановочный характер, — сообщается в письме общественников.

На одном из видео, снятом в июле 2019-го, Эдвард вместе с приятелями утопили в озере автомобиль. Товарищи подъехали к берегу с обрывом и снимали, как они постепенно погружаются в воду вместе с машиной. Когда автомобиль полностью накрыло водой, экстремалы выбрались через окна.

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