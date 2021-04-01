"Била кочергой за четвёрки": В Новой Москве 10-летняя девочка пожаловалась на жестокую опекуншу
При этом такие методы воспитания женщина считает нормальными.
Ремень и кочерга, которыми опекунша била девочку. Фото © LIFE
В Новой Москве школьница пожаловалась учителям на то, что её избивает опекунша. Как сообщил Лайфу источник, ситуацией уже заинтересовалась полиция.
Десятилетняя Катя (имя изменено) поделилась проблемами с учительницей рисования. Та осмотрела девочку и увидела гематомы на ухе и синяк на щеке. Ребёнка отвели к школьному психологу, где она подобно рассказала о своей жизни в приёмной семье. По словам Кати, опекунша избивает её шлангом и кочергой и заставляет до мозолей стирать одежду за плохие оценки в школе. Причём плохими женщина считает даже четвёрки.
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По данным источника Лайфа, опекунша Кати — подруга её родной матери, которая умерла несколько лет назад. Женщина вместе с мужем приехала с Украины, но мужчина к опекунству никакого не отношения не имеет. Что, впрочем, не мешает ему бить ребёнка по голове. Но в основном этим занимается всё же его жена. По словам женщины, такие методы воспитания она считает абсолютно нормальными. Супруги также рассказали, что периодически употребляют алкоголь, но запоями это назвать нельзя. Осмотрев квартиру, правоохранители изъяли резиновый шланг, металлическую кочергу и тряпичный ремень. Кроме того, они выяснили, что ребёнок спит на диване в одной комнате с собакой породы алабай.
В больнице врачи обнаружили на теле девочки множественные ушибы и явные следы побоев. Катя попросила сотрудников ПДН не отдавать её обратно в эту семью.
Ранее Лайф сообщал, что в Новороссийске лишили родительских прав женщину, которая регулярно избивала шестилетнего сына. Ребёнка случайно обнаружили жители подъезда, когда горе-мать затопила соседей.
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