Зеленский обвинил Россию в "игре мускулами" на границе
Он добавил, что Киев "готов к любым провокациям".
Фото © ТАСС / Sergey Dolzhenko / EPA
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия "играет мускулами", перемещая военную технику к границе с Незалежной в рамках учений.
"Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы — традиционное поведение России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы давления во время переговоров о прекращении огня", — написал Зеленский в "Фейсбуке".
Он добавил, что Киев "готов к любым провокациям" и не остановится на пути мирных переговоров.
Ранее главком ВСУ обвинил Россию в наращивании военной силы у границ Украины, в Кремле на это ответили так: "РФ перемещает вооружённые силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы".
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