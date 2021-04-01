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Зеленский обвинил Россию в "игре мускулами" на границе

Он добавил, что Киев "готов к любым провокациям".

1 апреля 2021, 15:47
<p>Фото © ТАСС / Sergey Dolzhenko / EPA</p>

Фото © ТАСС / Sergey Dolzhenko / EPA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия "играет мускулами", перемещая военную технику к границе с Незалежной в рамках учений.

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"Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы — традиционное поведение России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы давления во время переговоров о прекращении огня", — написал Зеленский в "Фейсбуке".

Он добавил, что Киев "готов к любым провокациям" и не остановится на пути мирных переговоров.

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Ранее главком ВСУ обвинил Россию в наращивании военной силы у границ Украины, в Кремле на это ответили так: "РФ перемещает вооружённые силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы".

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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