Зеленский обвинил Россию в "игре мускулами" на границе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия "играет мускулами", перемещая военную технику к границе с Незалежной в рамках учений.

"Игра мускулами в формате военных учений и возможных провокаций вдоль границы — традиционное поведение России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы давления во время переговоров о прекращении огня", — написал Зеленский в "Фейсбуке".

Он добавил, что Киев "готов к любым провокациям" и не остановится на пути мирных переговоров.

Авторы