Пашаев — о местах аварий Эдварда Била и Михаила Ефремова: "Проклятый участок"

ДТП с участием блогера Эдварда Била произошло практически в том же месте, где прошлым летом внедорожник актёра Михаила Ефремова влетел в курьерский фургон. Эльман Пашаев, защищавший артиста в суде, назвал этот участок дороги проклятым.

"Проклятый участок. Я когда общался тогда (после ДТП с Михаилом Ефремовым. — Прим. Лайфа) со следователем, [он рассказал мне, что] там очень часто бывают ДТП", — сказал юрист в интервью телеканалу "360".

Пашаев добавил, что готов оказать помощь потерпевшим, если к нему обратятся. В то же время в беседе с Лайфом он заявил, что пострадавшая сторона в защите не нуждается. По словам Пашаева, адвокат Александр Добровинский, который ранее заявил о готовности помочь потерпевшим, в очередной раз решил прорекламировать себя и воспользовался ситуацией ради хайпа. Также юрист добавил, что если Эдвард Бил обратится к нему за юридическими услугами, он сделает всё, что в его силах.

"Защищать на данный момент я не могу, если только проконсультировать. Мои коллеги, которые у меня работают, могут максимально профессиональную юридическую помощь оказать. Я могу выстроить работу, а коллеги будут защищать. А Добровинский с его знаниями... Почему он никогда не защищает "злодеев"? Потому что у него нет знаний для этого", — сказал Пашаев.

Напомним, 8 июня 2020 года актёр Михаил Ефремов выехал на встречную полосу Садового кольца в районе Смоленской площади, где влетел в курьерский фургон. Мужчина, находившийся за рулём, позже скончался в больнице. Пострадавшую сторону в суде представлял звёздный адвокат Александр Добровинский, Ефремова защищал Эльман Пашаев. Спустя несколько месяцев судебных разбирательств актёра приговорили к восьми годам тюрьмы.

Сегодня на том же участке Садового кольца синий "ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины. Серьёзные травмы получила сотрудница аппарата Госдумы.

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