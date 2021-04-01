Самарский депутат задекларировал личный космический корабль

Депутат Самарской губернской думы Владимир Симонов указал в декларации о доходах за 2020 год собственный космический корабль. На это обратил внимание его коллега Михаил Матвеев.

"Сызранский олигарх Владимир Симонов зарегистрировал... космический корабль. Точнее, средство доставки на орбиту наноспутника. Разработка Самарского университета. Зачем Симонову спутник, для меня лично загадка", — удивился в своём твиттере Матвеев.

Задекларированным в графе "Воздушный транспорт" космическим кораблём оказался наноспутник SamSat-218D и средство его доставки на орбиту. Среди других транспортных средств у Симонова несколько автомобилей, лодка и снегоход.

Наноспутник SamSat-218D Фото © Межвузовская кафедра космических исследований, Самарский университет

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