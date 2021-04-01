"Часто меняет авто": Боец MMA Тарасов рассказал о разбитых в ходе пранков машинах Эдварда Била

Пранкер Эдвард Бил, устроивший массовое ДТП в центре Москвы, давно не снимает жёстких видео, в которых рисковал бы чьей-то жизнью. Об этом рассказал Лайфу его друг, спортсмен, боец MMA, видеоблогер Артём Тарасов.

"Не думаю, что они снимали пранк, он уже давно не снимает жёсткие видео, в которых бы рисковал чьей-то жизнью, это глупость. Это обычная авария. Даже разбивали машины жёстко. Если и были пранки, то они были постановочными. Я с ним езжу — всё нормально. Печально, что так получилось, подробностей не знаю, с ним не связывался ещё", — сказал Тарасов.

Собеседник Лайфа добавил, что не знает, были ли у его друга штрафы. По словам Тарасова, Бил раньше уже попадал в аварию, парень любит и очень часто меняет авто.

"Но я ему доверял свою машину, мы на ней катались, всё было в порядке. И на тот момент ездил он, мы снимали две машины в Санкт-Петербурге, и если я ехал достаточно резко, то он ехал за мной на второй машине очень аккуратно, потому что были слякоть и жижа на дороге, и мне говорил: "Куда ты гонишь!" — привёл пример спортсмен.

Напомним, сегодня днём синий автомобиль марки "Ауди" вылетел на встречку на Новинском бульваре и врезался в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины. Юридическую помощь им предложил звёздный адвокат Александр Добровинский, который ранее представлял интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ефремова.

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