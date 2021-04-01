Страны ОПЕК+ договорились о постепенном восстановлении нефтедобычи с мая
По данным СМИ, Россия поддержала это решение.
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Страны ОПЕК+ решили начать плавное восстановление добычи нефти. Об этом сообщает Министерство энергетики Казахстана.
Так, в мае и июне нефтедобыча увеличится на 350 тысяч баррелей в сутки, в июле — на 450 тысяч баррелей.
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ТАСС со ссылкой на источник в одной из делегаций отмечает, что ранее министры стран ОПЕК+ намеревались сохранить квоту, но потом резко сменили решение. Инициатором этого выступила Саудовская Аравия. Отмечается, что Россия согласилась с решением повысить уровень нефтедобычи.
Ранее сообщалось, что цены на нефть выросли на 5% из-за застрявшего в Суэцком канале гигантского контейнеровоза. Около десяти танкеров, перевозящих 13 миллионов баррелей чёрного золота, попали в пробку, и это вызвало подорожание, несмотря на заверения руководства канала, что навигация вскоре будет восстановлена.
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