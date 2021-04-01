Высокопоставленного налоговика арестовали в Москве по обвинению в крупной взятке
По предварительным данным, он требовал от бизнесмена незаконное вознаграждение в обмен на снижение налоговых претензий к его компании.
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Главного инспектора отдела ИФНС России № 10 Мурата Мурадова арестовали на два месяца по обвинению в крупной взятке. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Хамовнического суда. Сумма полученного незаконного вознаграждения официально не называется, однако в СМИ прошла информация, что Мурадова задержали в момент получения шести миллионов рублей.
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ТАСС сообщил, что по делу также проходит столичный бизнесмен Даниил Мартинсон, которого летом прошлого года Басманный суд отправил под домашний арест. Он обвиняется в даче взятки в крупном размере (ст. 291 УК РФ).
Ранее Лайф сообщал, что в Алтайском крае задержана Стелла Штань — представитель губернатора в Заксобрании региона. Чиновница подозревается в мошенничестве на 14 миллионов рублей.
А накануне в Москве было завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора Новгородской области и экс-министра науки Мордовии Виктора Нечаева, обвиняемого в покушении на крупное мошенничество. По версии следствия, он пообещал за 35 миллионов евро устроить своего знакомого на должность губернатора Подмосковья.
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