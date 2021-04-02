Путину доложили о возможности к лету провакцинировать от коронавируса всех желающих россиян

До июня всех желающих россиян можно будет вакцинировать от коронавируса за счёт производственных возможностей, которые есть в России и за рубежом. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"По нашим оценкам, мы считаем, что Россия не только сейчас является одним из лидеров по вакцинации в мире, но до июня можно провакцинировать фактически всех желающих россиян", — анонсировал он.

По словам Дмитриева, у российской стороны есть договорённость с десятью странами и двадцатью компаниями о производстве "Спутника V". В частности, Индия и Корея уже сейчас производят вакцину, а в апреле выйдут на полную мощность некоторые предприятия.

"Это действительно величайшее достижение российской науки, которое признано всем миром, и мы активно реализуем программу, безусловно, с фокусом на вакцинации россиян, но также поставляя часть из произведённой за рубежом вакцины на внешние рынки", — резюмировал глава РФПИ.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

Ранее Лайф сообщал, что создатели российской вакцины "Спутник V" разработали технологию, которая позволяет адаптировать препарат для борьбы с мутациями коронавируса всего за два дня. Это значит, что отечественный препарат станет ещё эффективнее.

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