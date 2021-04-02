В МИД РФ назвали провокацией осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси
Это очередная попытка испортить отношения между странами, подчеркнули в ведомстве.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Москва рассматривает осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси и провокацию против журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Рассматриваем данный инцидент и недавнюю провокацию против известного российского журналиста Владимира Познера как звенья одной цепи", — отметила дипломат.
По словам Захаровой, подобными выходками грузинская оппозиция пытается затруднить процесс нормализации отношений между Москвой и Тбилиси.
Напомним, Владимир Познер прилетел в Тбилиси, чтобы 1 апреля отметить 87-й день рождения. Так он делает уже третий год подряд, но в этот раз представители оппозиции устроили акцию протеста из-за приезда телеведущего. Причиной холодного приёма стали давние слова журналиста о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. В результате Познеру пришлось покинуть страну. Также после визита в грузинскую столицу телеведущего в центре Тбилиси осквернили памятник русскому драматургу, поэту и композитору Александру Грибоедову. На постаменте написали краской: "Россия — зло".
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