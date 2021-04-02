В МИД РФ назвали провокацией осквернение памятника Грибоедову в Тбилиси

Напомним, Владимир Познер прилетел в Тбилиси, чтобы 1 апреля отметить 87-й день рождения. Так он делает уже третий год подряд, но в этот раз представители оппозиции устроили акцию протеста из-за приезда телеведущего. Причиной холодного приёма стали давние слова журналиста о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. В результате Познеру пришлось покинуть страну. Также после визита в грузинскую столицу телеведущего в центре Тбилиси осквернили памятник русскому драматургу, поэту и композитору Александру Грибоедову. На постаменте написали краской: "Россия — зло".