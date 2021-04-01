"Много чести": Познер назвал шабашем инцидент в Тбилиси и объяснил отказ от комментариев
Телеведущий не принял приглашения поучаствовать в программах на эту тему.
Фото © Instagram / pozneronline
Журналист Владимир Познер объяснил, почему не согласился дать комментарии ни одному СМИ в связи со вспыхнувшими из-за его визита в Тбилиси беспорядками. Он рассказал, что отклонил приглашения ряда телеканалов участвовать в передачах, посвящённых этому инциденту.
"Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести", — написал Познер в "Инстаграме".
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Он отметил, что именно по этой причине он молчит и продолжит воздерживаться от комментариев в дальнейшем.
Напомним, Владимир Познер прилетел в Тбилиси, чтобы 1 апреля отметить 87-й день рождения. Так он делает уже третий год подряд, но в этот раз представители оппозиции устроили акцию протеста из-за приезда телеведущего. Причиной холодного приёма стали давние слова журналиста о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. В результате Познера под защиту взяла местная полиция, а позже ему пришлось покинуть страну. После этого в Кремле заявили, что россиянам пока опасно посещать Грузию.
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