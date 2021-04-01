Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Слава, что ты сделал?" Продюсер Моргенштерна попал в ДТП в Москве — видео

Его легковушка столкнулась с автомобилем такси.

1 апреля 2021, 19:50

Слава Марлоу попал в ДТП в Москве. Видео © Instagram / slavamarlow

Продюсер рэпера Моргенштерна Слава Марлоу попал в ДТП в Москве. Видео с места происшествия он опубликовал в сториз в "Инстаграме".

В Кирове пьяный лихач без прав на полном ходу взлетел и повис на чужом заборе — видео

В Кирове пьяный лихач без прав на полном ходу взлетел и повис на чужом заборе — видео

Его легковушка столкнулась с автомобилем такси. Машины практически не пострадали, слегка помяли бамперы. Водители решали вопрос о вызове сотрудников ГАИ.

"Слава, что ты сделал?" — раздаётся за кадром несколько весёлых голосов. Вероятно, молодой человек ехал не один.

Слава Марлоу воспринял ситуацию с юмором, на видео он смеялся и заявлял, что "все таксисты обожают его машину". Пока не известно, дождались ли участники ДТП инспекторов, но продюсер Моргенштерна опубликовал ролик, где он едет за рулём, с подписью "У меня нет на это времени, у меня важная встреча".

Ранее сегодня массовое ДТП произошло в центре Москвы. Синий автомобиль марки "Ауди" вылетел на встречку на Новинском бульваре и врезался в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины. В отношении пранкера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. В настоящее время он задержан.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Делай свои пранки, куда ты в тачки лезешь": Давидыч заявил, что не раз предупреждал Эдварда Била об опасности его вождения — видео

сегодня в 19:22

"Ну чё, похавали?" Моргенштерн устроился работать официантом, но даже там умудрился всё испортить

сегодня в 13:25

Блогер Эдвард Бил задержан после страшного ДТП с пятью машинами в центре Москвы

сегодня в 19:09

Применение российской вакцины "Спутник V" одобрило уже 59 стран

сегодня в 20:14

"Много чести": Познер назвал шабашем инцидент в Тбилиси и объяснил отказ от комментариев

сегодня в 20:02

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1