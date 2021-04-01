"Слава, что ты сделал?" Продюсер Моргенштерна попал в ДТП в Москве — видео

Слава Марлоу воспринял ситуацию с юмором, на видео он смеялся и заявлял, что "все таксисты обожают его машину". Пока не известно, дождались ли участники ДТП инспекторов, но продюсер Моргенштерна опубликовал ролик, где он едет за рулём, с подписью "У меня нет на это времени, у меня важная встреча".