"Слава, что ты сделал?" Продюсер Моргенштерна попал в ДТП в Москве — видео
Его легковушка столкнулась с автомобилем такси.
Слава Марлоу попал в ДТП в Москве. Видео © Instagram / slavamarlow
Продюсер рэпера Моргенштерна Слава Марлоу попал в ДТП в Москве. Видео с места происшествия он опубликовал в сториз в "Инстаграме".
Его легковушка столкнулась с автомобилем такси. Машины практически не пострадали, слегка помяли бамперы. Водители решали вопрос о вызове сотрудников ГАИ.
"Слава, что ты сделал?" — раздаётся за кадром несколько весёлых голосов. Вероятно, молодой человек ехал не один.
Слава Марлоу воспринял ситуацию с юмором, на видео он смеялся и заявлял, что "все таксисты обожают его машину". Пока не известно, дождались ли участники ДТП инспекторов, но продюсер Моргенштерна опубликовал ролик, где он едет за рулём, с подписью "У меня нет на это времени, у меня важная встреча".
Ранее сегодня массовое ДТП произошло в центре Москвы. Синий автомобиль марки "Ауди" вылетел на встречку на Новинском бульваре и врезался в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины. В отношении пранкера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. В настоящее время он задержан.
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