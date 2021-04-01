Минобороны Украины заявило, что США гарантировали поддержку Киеву в случае конфликта с Россией
"Штаты не оставят Украину наедине с РФ", пишет пресс-служба военного ведомства Незалежной.
Ллойд Остин, Андрей Таран. Фото © Минобороны Украины
США поддержат Украину в случае конфликта с Россией. Об этом Министерство обороны Незалежной заявило после телефонного разговора между министрами обороны двух стран Андреем Тараном и Ллойдом Остином.
"Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединённые Штаты не оставят Украину наедине [с РФ] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины", — говорится в заявлении.
Отмечается, что это уже второй разговор Тарана и Остина за полтора месяца. Беседа состоялась по инициативе Пентагона.
В пресс-службе добавили, что Таран проинформировал Остина о ситуации в Донбассе. Помимо этого, стороны обсудили конкретные действия в вопросе усиления сотрудничества в сфере обороны и безопасности.
Напомним, ранее главком ВСУ Руслан Хомчак заявлял, что Вооружённые силы Украины рассматривают разные варианты действий в Донбассе, в том числе наступление. Кроме того, он декларировал планы увеличения военного присутствия в Донбассе и на Крымском направлении.
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