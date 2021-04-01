Минобороны Украины заявило, что США гарантировали поддержку Киеву в случае конфликта с Россией

США поддержат Украину в случае конфликта с Россией. Об этом Министерство обороны Незалежной заявило после телефонного разговора между министрами обороны двух стран Андреем Тараном и Ллойдом Остином.

"Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединённые Штаты не оставят Украину наедине [с РФ] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины", — говорится в заявлении.

Отмечается, что это уже второй разговор Тарана и Остина за полтора месяца. Беседа состоялась по инициативе Пентагона.

В пресс-службе добавили, что Таран проинформировал Остина о ситуации в Донбассе. Помимо этого, стороны обсудили конкретные действия в вопросе усиления сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Также Лайф сообщал, что 31 марта президент России Владимир Путин пообщался по видеосвязи с лидерами ФРГ и Франции Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили борьбу с коронавирусом и острые политические проблемы, включая Донбасс. Итоги беседы прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, главы государств согласны с необходимостью проведения "нормандского саммита", но после активизации работы политических советников.

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