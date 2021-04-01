Украинской разведке померещились планы продвижения российских войск на территорию Украины

Главное управление украинской разведки заявило о подготовке Россией неких мероприятий, якобы направленных на "расширение военного присутствия в Донбассе и продвижение вглубь Украины". Такое сообщение распространила в четверг пресс-служба ведомства. Разведчики утверждают, что цель Москвы — побуждение Незалежной "на военный ответ на враждебные действия оккупантов на линии соприкосновения сторон на востоке".

Также разведка не исключает попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

"Также известно, что российские дипломатические представительства за рубежом и средства массовой информации получили задание быть готовыми к освещению и разъяснению мировому сообществу информации о якобы агрессивных действиях ВС Украины и "миротворческих" мероприятиях РФ в ответ", — утверждает ведомство.

Напомним, накануне Путин пообщался по видеосвязи с Меркель и Макроном. Стороны обсудили борьбу с коронавирусом и острые политические проблемы, в том числе Донбасс. Итоги беседы прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, лидеры согласны с необходимостью проведения "нормандского саммита", но после активизации работы политических советников.

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