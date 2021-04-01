Гинцбург рассказал о своём уровне антител через год после вакцинации "Спутником V"
Как сообщил Лайфу сам академик, при желании он даже может стать донором плазмы.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург похвастался высоким уровнем антител спустя год после вакцинации препаратом "Спутник V". По словам академика РАН, речь идёт об уровне выше 3200 — это очень хороший результат, который позволяет ему при желании стать эффективным донором плазмы.
Напомним, что своими ощущениями после вакцинации Гинцбург делился в эфире шоу Лайфа "Дайте сказать". Тогда же он развеял миф о "страшных побочных эффектах" после прививки "Спутник V": по словам учёного, максимально возможная неприятность — это повышение температуры до 38 °С, которое снимается таблеткой парацетамола.
Ранее российские учёные рассказали о первых результатах повторной вакцинации "Спутником V". Испытали препарат на себе в таком формате сотрудники центра Гамалеи, в том числе пожилые. Как отметил замдиректора центра по научной работе Денис Логунов, получились "очень хорошие ответы".
При этом "Спутник V" стал самой узнаваемой вакциной в мире по результатам исследования авторитетной британской компании YouGov.
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