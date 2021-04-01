Гинцбург рассказал о своём уровне антител через год после вакцинации "Спутником V"

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург похвастался высоким уровнем антител спустя год после вакцинации препаратом "Спутник V". По словам академика РАН, речь идёт об уровне выше 3200 — это очень хороший результат, который позволяет ему при желании стать эффективным донором плазмы.

Ранее российские учёные рассказали о первых результатах повторной вакцинации "Спутником V". Испытали препарат на себе в таком формате сотрудники центра Гамалеи, в том числе пожилые. Как отметил замдиректора центра по научной работе Денис Логунов, получились "очень хорошие ответы".

При этом "Спутник V" стал самой узнаваемой вакциной в мире по результатам исследования авторитетной британской компании YouGov.

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