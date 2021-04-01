Изуродованная экс-жена Аршавина вышла на связь с поклонниками и рассказала о самочувствии

Вместе с тем Казьмина продолжает судебные разбирательства со свекровью. Женщина через суд пытается выгнать невестку из дома, в котором та живёт вместе с детьми после развода. При этом мать футболиста совершенно не волнует состояние Казьминой — девушку поразила серьёзная болезнь, которая изуродовала ей лицо, в буквальном смысле оставив без носа. Специалисты считают, что вторичная инфекция в ситуации с Казьминой может привести к летальному исходу.