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Изуродованная экс-жена Аршавина вышла на связь с поклонниками и рассказала о самочувствии

Женщина страдает страшным недугом и судится с бывшими родственниками.

1 апреля 2021, 17:03
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/arshavina_alisia__mb/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">arshavina_alisia__mb</a></p>

Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb

Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина впервые за два месяца решилась на диалог со своими поклонниками. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

Страдающая аутоиммунным заболеванием инста-дива сообщила пользователям Сети, что чувствует себя лучше, но по-прежнему "очень слаба".

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Вместе с тем Казьмина продолжает судебные разбирательства со свекровью. Женщина через суд пытается выгнать невестку из дома, в котором та живёт вместе с детьми после развода. При этом мать футболиста совершенно не волнует состояние Казьминой — девушку поразила серьёзная болезнь, которая изуродовала ей лицо, в буквальном смысле оставив без носа. Специалисты считают, что вторичная инфекция в ситуации с Казьминой может привести к летальному исходу.

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Ранее Лайф писал, что суд постановил выселить Казьмину из загородного дома Андрея Аршавина. Это решение касается и трёх её детей, в том числе совместной дочери.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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