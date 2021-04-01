Изуродованная экс-жена Аршавина вышла на связь с поклонниками и рассказала о самочувствии
Женщина страдает страшным недугом и судится с бывшими родственниками.
Фото © Instagram / arshavina_alisia__mb
Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина впервые за два месяца решилась на диалог со своими поклонниками. Об этом сообщает портал "Дни.ру".
Страдающая аутоиммунным заболеванием инста-дива сообщила пользователям Сети, что чувствует себя лучше, но по-прежнему "очень слаба".
Вместе с тем Казьмина продолжает судебные разбирательства со свекровью. Женщина через суд пытается выгнать невестку из дома, в котором та живёт вместе с детьми после развода. При этом мать футболиста совершенно не волнует состояние Казьминой — девушку поразила серьёзная болезнь, которая изуродовала ей лицо, в буквальном смысле оставив без носа. Специалисты считают, что вторичная инфекция в ситуации с Казьминой может привести к летальному исходу.
Ранее Лайф писал, что суд постановил выселить Казьмину из загородного дома Андрея Аршавина. Это решение касается и трёх её детей, в том числе совместной дочери.
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