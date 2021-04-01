"Никто не был готов к такой агрессии": Дробыш назвал чисто политической историей митинг против Познера в Грузии
Порой политика просто мешает жить, отметил продюсер.
Фото © ТАСС / Тараканов Вадим
Никто из гостей дня рождения журналиста и телеведущего Владимира Познера не был готов к столь агрессивному приёму в Грузии. Об этом рассказал российский музыкальный продюсер Виктор Дробыш.
По его словам, именно на эту закавказскую страну выбор пал в силу того, что в ней живёт большое количество друзей Познера.
"Конечно, мы ни в коем случае не могли быть к этому готовы, потому что, выбирая страну для празднования дня рождения, конечно же, руководствовались тем, что это страна, где большое количество друзей, это страна, в которую все влюблены", — признался продюсер в беседе с RT.
Дробыш добавил, что все гости были сильно удивлены и опечалены произошедшими в Тбилиси событиями. Он назвал ситуацию "чисто политической" и подчеркнул, что порой политика просто мешает жить.
"Никто не был готов к такому агрессивному отношению", — подчеркнул продюсер.
Напомним, Владимир Познер прилетел в Тбилиси, чтобы 1 апреля отметить 87-й день рождения. Так он делает уже третий год подряд, но в этот раз представители оппозиции устроили акцию протеста из-за приезда телеведущего. Причиной холодного приёма стали давние слова журналиста о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. В результате Познера под защиту взяла местная полиция, а позже ему пришлось покинуть страну. После этого в Кремле заявили, что россиянам пока опасно посещать Грузию.
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