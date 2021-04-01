Почему Познер "порвал" фальшпакет о "прекрасной Грузии", раздуваемый отечественными либералами

Хотелось бы от души поблагодарить всех грузинских "нетоварищей" и активистов, кидавших вчера яйца в сторону Познера. Спасибо вам, дорогие. Гамарджоба и прочая фигня. Вы развалили главный миф, который нам тут годами втирают по ушам пожилые седые московские мужчины с перхотью и дефектами речи.

Миф про "прекрасную Грузию", куда должен отправиться каждый интеллигентный человек, дабы выпить вина, обняться, послушать застольные песни, всплакнуть над судьбой России под пятой диктатора Путина и наутро проснуться от страшной головной боли, но с ощущением вынутой фиги из кармана. С головной болью, потому что грузинское вино — не вино. Даже рифму не буду ставить, чтобы не расстраивать редактора. Не надо мне сказок рассказывать — в вине я профессионал. А про свою свободу вы и так всё знаете. Тут даже профессионалом не надо быть — всё как на ладони.

Тут всё то же самое, что и с хвалёной "грузинской интеллигенцией", которая снимала слюнявые киношки, а потом точно так же бодренько схватила автоматы, чтобы убивать соседей. Плавали — знаем. И про знаменитый антикоррупционный порядок на дорогах с лицом Миши Саакашвили. Всё – фейк. Один огромный фальшпакет, который раздувается на нашей территории лишь пожилыми московскими импотентами из медиа.

"Ой, а давайте поедем на праздники в Тбилиси, там вам не рашка, там атмосфэра". Да шоб вы навсегда туда уже свалили, честное слово. В нищету и злобу, которая только копится и никуда не девается. Иногда, правда, переезжает в проклятую Москву вместе с молоденькими девочками-журналистками, которые вещают на "Эхе Москвы" про русскую агрессию и войну, которую затеяла Россия против Грузии. И им ничего за это не бывает. Никто не закидывает яйцами дом какой-нибудь девушки Котрикадзе за "агрессоров". А Познера в отеле закидывают. Уже и штрафы придумали за какие-то нарушения — и Познеру, и отелю, в котором он скрылся от линчующей толпы.

Прекрасна ли эта картина? Безусловно. Хотя несколько примитивна, как картины Нико Пиросманишвили. Но на неё можно смотреть вечно. Ещё бы в этот отель отправить несколько московских медиадеятелей, начиная с Венедиктова. Чтобы посидели под градом тухлых яиц от "активистов" всё того же, как выяснилось, Саакашвили, которого они нам тут выставляли как светоча свободы и образец для подражания цветной революции. Чтобы выработался безусловный рефлекс: за базар надо отвечать.

Потому что в России отчего-то принято терпеть любую грязь, которую льют как бы российские СМИ на голову собственного народа. Хотя, конечно, они всячески открещиваются от русских. Тот же Познер, который, скривя губку, каждый раз подчёркивает, что он вообще не русский, а то ли француз, то ли американец и тут вообще его ничего не держит, кроме немереной зарплаты с Первого канала. И это ещё мягкий вариант той неизбывной спеси, которую культивируют в себе "люди с хорошими лицами", или, как их называют в Германии, Gutmenschen.

На радиостанции, принадлежащей Газпрому, можно хоть каждый день рассказывать про спрятавшегося от народа в бункере кровавого диктатора, который ест оппозиционеров обезжиренными на завтрак, обед и ужин. Можно рассказывать про задушенную свободу слова, ни разу при этом не поперхнувшись. Можно рассказывать, как русские солдаты уже воюют буквально под Киевом, чтобы силой вакцинировать местных "Спутником V", который на самом деле придумал доктор Менгеле в 1942 году в ГУЛАГе.

И тебе за это ничего не будет. И не то чтобы тухлые яйца не долетят до окон высотки на Новом Арбате, откуда вся эта грязь и бред льются на головы беззащитных русских граждан. Просто их защищает власть, которая в свободе слова понимает немножко больше любого Бутмана.

Но крыша от безнаказанности-то едет всё дальше и дальше. У них создаётся ощущение, что можно болтать что угодно про кого угодно, если только не принижать значимость поголовной обязательной вакцинации в городе Хайфа — за это можно реально пострадать. И с этим ощущением они вдруг сталкиваются с реальной жизнью в задрипанном Тбилиси. Спасибо, Миша, спасибо, активисты. Слава вам, яйца.

Если хоть кто-то из московских зарвавшихся медиаперсон, кокетничающих с оппозицией, вдруг задумается, что за слова надо отвечать лицом, мы поставим на Большой Грузинской ещё один памятник и демонтируем тот дурацкий фаллос, который сейчас там стоит.

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