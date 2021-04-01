"Какой-то азарт, адреналин к таким машинам": Друг Эдварда Била объяснил, почему блогер гнал по Москве на "ауди"

Друг Эдварда Била объяснил, почему блогер гнал по Москве. Видео © LIFE

Друг Эдварда Била, устроившего массовое ДТП в Москве, приехал поддержать его к зданию УВД, где сейчас допрашивают блогера.

"Те люди, которые ездят на таких машинах с таким объёмом моторов и с такими лошадиными силами, у них какой-то азарт, какой-то адреналин к этим машинам", — объяснил Лайфу поведение товарища молодой человек.

Друг не считает, что гонка по Москве на огромной скорости была элементом пранка. По его словам, Эдвард ехал с большой скоростью, так как у него есть второй канал под названием "Полный бак", и для него снимался очередной тест-драйв автомобиля.

Молодой человек отметил, что блогер на самом деле другой человек, он дружелюбный и совершенно не такой, каким его привыкли видеть на камеру и в пранках. Авария в центре столицы — это какое-то обстоятельство, которое с ним произошло.

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