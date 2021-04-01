"Какой-то азарт, адреналин к таким машинам": Друг Эдварда Била объяснил, почему блогер гнал по Москве на "ауди"
По словам товарища, предполагаемый виновник ДТП на самом деле другой человек, совсем не такой, каким его привыкли видеть на камеру.
Друг Эдварда Била объяснил, почему блогер гнал по Москве. Видео © LIFE
Друг Эдварда Била, устроившего массовое ДТП в Москве, приехал поддержать его к зданию УВД, где сейчас допрашивают блогера.
"Те люди, которые ездят на таких машинах с таким объёмом моторов и с такими лошадиными силами, у них какой-то азарт, какой-то адреналин к этим машинам", — объяснил Лайфу поведение товарища молодой человек.
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Друг не считает, что гонка по Москве на огромной скорости была элементом пранка. По его словам, Эдвард ехал с большой скоростью, так как у него есть второй канал под названием "Полный бак", и для него снимался очередной тест-драйв автомобиля.
Молодой человек отметил, что блогер на самом деле другой человек, он дружелюбный и совершенно не такой, каким его привыкли видеть на камеру и в пранках. Авария в центре столицы — это какое-то обстоятельство, которое с ним произошло.
Напомним, сегодня днём синий автомобиль марки "Ауди" вылетел на встречку на Новинском бульваре и врезался в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины. Юридическую помощь им предложил звёздный адвокат Александр Добровинский, который ранее представлял интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ефремова. В отношении Била возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы.
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