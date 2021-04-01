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"Пытается выжать какой-то максимум": Соболев заявил, что блогера Эдварда Била давно следовало лишить водительских прав

По его мнению, виновник ДТП не умеет ездить спокойно и накопил больше тысячи штрафов.

1 апреля 2021, 18:25
<p>Эдвард Бил (слева), Николай Соболев (справа). Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B1eR9c4lGTG/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">edward_bil_edb</a> / <a href="https://www.instagram.com/p/B40FL6LhHIB/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sobolevv</a></p>

Эдвард Бил (слева), Николай Соболев (справа). Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / edward_bil_edb / sobolevv

Массовая авария в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била была вполне ожидаема, поскольку виновник уже неоднократно попадал в ДТП. Такое мнение выразил блогер Николай Соболев в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

По его мнению, молодого человека давно следовало лишить водительских прав, ведь он не умеет спокойно водить машину и постоянно получал штрафы, у него их накопилось более тысячи или даже двух.

Драки с охраной, сцена в Донбассе и оружие в ТЦ: чем известен Эдвард Бил, устроивший ДТП в центре Москвы

Драки с охраной, сцена в Донбассе и оружие в ТЦ: чем известен Эдвард Бил, устроивший ДТП в центре Москвы

"Из всего пытается выжать какой-то максимум, в том числе и из скорости. Он всегда очень быстро ездил, очень неосмотрительно", — заявил Соболев.

Блогер выразил сочувствие людям, которые пострадали в результате массовой аварии из-за действий Била.

В отношении блогера Эдварда Била возбуждено уголовное дело после ДТП в центре Москвы

В отношении блогера Эдварда Била возбуждено уголовное дело после ДТП в центре Москвы

Напомним, сегодня днём синий автомобиль марки "Ауди" вылетел на встречку на Новинском бульваре и врезался в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины. Юридическую помощь им предложил звёздный адвокат Александр Добровинский, который ранее представлял интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ефремова. В отношении Била возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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