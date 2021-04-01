"Пытается выжать какой-то максимум": Соболев заявил, что блогера Эдварда Била давно следовало лишить водительских прав
По его мнению, виновник ДТП не умеет ездить спокойно и накопил больше тысячи штрафов.
Эдвард Бил (слева), Николай Соболев (справа). Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / edward_bil_edb / sobolevv
Массовая авария в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била была вполне ожидаема, поскольку виновник уже неоднократно попадал в ДТП. Такое мнение выразил блогер Николай Соболев в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".
По его мнению, молодого человека давно следовало лишить водительских прав, ведь он не умеет спокойно водить машину и постоянно получал штрафы, у него их накопилось более тысячи или даже двух.
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"Из всего пытается выжать какой-то максимум, в том числе и из скорости. Он всегда очень быстро ездил, очень неосмотрительно", — заявил Соболев.
Блогер выразил сочувствие людям, которые пострадали в результате массовой аварии из-за действий Била.
Напомним, сегодня днём синий автомобиль марки "Ауди" вылетел на встречку на Новинском бульваре и врезался в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины. Юридическую помощь им предложил звёздный адвокат Александр Добровинский, который ранее представлял интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ефремова. В отношении Била возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы.
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