"Пытается выжать какой-то максимум": Соболев заявил, что блогера Эдварда Била давно следовало лишить водительских прав

Массовая авария в центре Москвы с участием блогера Эдварда Била была вполне ожидаема, поскольку виновник уже неоднократно попадал в ДТП. Такое мнение выразил блогер Николай Соболев в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

По его мнению, молодого человека давно следовало лишить водительских прав, ведь он не умеет спокойно водить машину и постоянно получал штрафы, у него их накопилось более тысячи или даже двух.

"Из всего пытается выжать какой-то максимум, в том числе и из скорости. Он всегда очень быстро ездил, очень неосмотрительно", — заявил Соболев.

Блогер выразил сочувствие людям, которые пострадали в результате массовой аварии из-за действий Била.

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