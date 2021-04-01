Житель Подмосковья заказал приятелю собственного пасынка, пообещав простить долг в 700 тысяч
Отчим захотел избавиться от родственника, чтобы тот не дал на него показания в суде по другому делу.
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Житель подмосковного Ногинска заказал знакомому убийство собственного пасынка в обмен на прощение долга в 700 тысяч рублей. Причём сделал это 61-летний Александр С. накануне суда над собой о поджоге дома, где 34-летний пасынок Иван П. должен был свидетельствовать против отчима.
По данным источника Лайфа, в 2019 году мужчина сжёг собственный частный дом, мотивируя это неприязнью к тому, что пасынок стал якобы вести себя там "по-хозяйски". На Александра завели уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Накануне суда он обратился к своему 39-летнему приятелю Владиславу М., который задолжал ему взятые на бизнес 700 тысяч рублей, и пообещал простить долг, если тот избавит от родственника.
Приятель согласился, но сразу после разговора отправился в полицию и написал заявление. Тогда сотрудники правоохранительных органов взяли у Ивана паспорт и водительское удостоверение и отдали их "потенциальному киллеру". Мужчина вновь встретился с нанимателем, передал ему документы, а в ответ получил долговую расписку. Заказчика неудавшегося покушения задержали на месте. Теперь к поджогу добавится статья об организации покушения на убийство.
Ранее Лайф рассказывал про жительницу Камчатки, которая заказала свою подругу за то, что та её раздражала своими успехами в карьере.
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