Изнасиловавший трёхлетнего пасынка житель Марий Эл пойдёт под суд
Всего в деле четыре эпизода — с 2016 по 2020 год.
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В Республике Марий Эл будут судить мужчину, подозреваемого в неоднократном изнасиловании малолетнего пасынка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК.
Как уточнили в ведомстве, всего таких эпизодов было четыре — два в 2016 году и по одному в 2019 и 2020 годах. По данным следствия, пять лет назад 37-летний житель Йошкар-Олы показал трёхлетнему сыну сожительницы порноролик, после чего совершил над ним акт сексуального насилия. Позже о произошедшем узнала мать мальчика и обратилась в полицию.
"По уголовному делу проведены судебно-медицинская, генетическая, две судебно-психиатрические и психолого-педагогическая экспертизы", — сообщили в СК, добавив, что вскоре дело будет направлено в суд.
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