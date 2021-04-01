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Изнасиловавший трёхлетнего пасынка житель Марий Эл пойдёт под суд

Всего в деле четыре эпизода — с 2016 по 2020 год.

1 апреля 2021, 18:03

Фото © Pixabay

В Республике Марий Эл будут судить мужчину, подозреваемого в неоднократном изнасиловании малолетнего пасынка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК.

Как уточнили в ведомстве, всего таких эпизодов было четыре — два в 2016 году и по одному в 2019 и 2020 годах. По данным следствия, пять лет назад 37-летний житель Йошкар-Олы показал трёхлетнему сыну сожительницы порноролик, после чего совершил над ним акт сексуального насилия. Позже о произошедшем узнала мать мальчика и обратилась в полицию.

Пойман фотограф, пять лет снимавший порно с малышами в детсаду

Пойман фотограф, пять лет снимавший порно с малышами в детсаду

"По уголовному делу проведены судебно-медицинская, генетическая, две судебно-психиатрические и психолого-педагогическая экспертизы", — сообщили в СК, добавив, что вскоре дело будет направлено в суд.

Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье задержали бывшего сотрудника МУ МВД России "Балашихинское" по подозрению в изнасиловании собственного 12-летнего пасынка.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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