Изнасиловавший трёхлетнего пасынка житель Марий Эл пойдёт под суд

Как уточнили в ведомстве, всего таких эпизодов было четыре — два в 2016 году и по одному в 2019 и 2020 годах. По данным следствия, пять лет назад 37-летний житель Йошкар-Олы показал трёхлетнему сыну сожительницы порноролик, после чего совершил над ним акт сексуального насилия. Позже о произошедшем узнала мать мальчика и обратилась в полицию.