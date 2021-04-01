"Невмоготу платить аренду": Илья Резник остался без загородного дома из-за финансовых трудностей
Поэт признался, что ему непросто привыкнуть к жизни в мегаполисе.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Народный артист России, поэт-песенник Илья Резник из-за сложной финансовой ситуации был вынужден съехать из загородного дома, в котором прожил десять лет. Непростое решение о переезде ему пришлось принять незадолго до дня рождения — 4 апреля поэту исполнится 83 года.
"Невмоготу платить аренду. Слава богу, на улице не остались. У нас есть небольшая трёхкомнатная квартира в Москве, и мы туда переехали. Трудно было выезжать: очень много архива, памятных вещей, которые нужно было перевозить. Слава богу, мы это преодолели. Наших животных отправили к родителям Иры (жена артиста. — Прим. Лайфа) на дачу", — рассказал Резник в интервью Sobesednik.ru.
Поэт признался, что после загородной жизни привыкать к мегаполису непросто, ведь, например, стоянка для автомобиля находится "где-то за полкилометра от дома".
"Аренда дома — это очень большие деньги. Мы иногда по два-три месяца не могли платить за аренду, потому что не было денег. Ждали, когда авторские придут. У меня же прибыль сейчас какая? Авторские! Они приходят раз в три месяца. Концертной деятельности у меня нет. Правда, порой звонят люди и просят написать песню на заказ. Но у меня язык не поворачивается назвать сумму", — объяснил народный артист.
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