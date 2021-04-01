В Кирове пьяный лихач без прав на полном ходу взлетел и повис на чужом заборе — видео
Страховки у парня не было. В отличие от проблем с номерами.
Скриншот из видео © LIFE
Пьяный лихач в Кирове на полном ходу взлетел и повис на чужом заборе. Видео © LIFE
Необычная авария 1 апреля произошла на улице Мельничной в Кирове. Там пьяный лихач ночью разогнался на своём Volkswagen Passat так, что заехал на сугроб и подлетел в воздух. Затем автомобиль приземлился на деревянный забор ближайшего частного дома и повис на том, что от него осталось. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия.
На кадрах с камеры наблюдения видно, как авто, не снижая скорости, вылетает на перекрёсток на красный сигнал светофора, врезается в сугроб и "запрыгивает" на забор. За несколько секунд до аварии у перекрёстка остановилась машина сотрудников правоохранительных органов. Им чудом повезло, что лихач не угодил в них. По данным источника Лайфа, виновника ДТП задержали и в патрульной машине стражи порядка поняли, что парень пьян, но от экспертизы он отказался.
Также выяснилось, что у водителя нет прав, а отказ от экспертизы в таком статусе — это арест от 10 до 15 суток. Кроме того, на парня составили протокол за вождение авто без страховки. Но и это было ещё не всё. Как оказалось, номера на машине — в розыске, их инспекторы изъяли. После отбывания наказания кировчанину предстоят хлопоты, связанные с ремонтом авто. А вот дыру в заборе заделали уже на следующий день.
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