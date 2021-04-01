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Категорий: 18

Блогер Эдвард Бил задержан после страшного ДТП с пятью машинами в центре Москвы

Расследование уголовного дела поставлено на контроль столичного ГУ МВД России.

1 апреля 2021, 19:09
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<p>Эдвард Бил. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B1eR9c4lGTG/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">edward_bil_edb</a></p>

Эдвард Бил. Фото © Instagram / edward_bil_edb

Эпатажный ютуб-блогер Эдвард Бил (Эдуард Юрьевич Биль) задержан после массового ДТП на Садовом кольце в центре Москвы. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, пранкера отправили в СИЗО на 48 часов.

"Какой-то азарт, адреналин к таким машинам": Друг Эдварда Била объяснил, почему блогер гнал по Москве на "ауди"

"Какой-то азарт, адреналин к таким машинам": Друг Эдварда Била объяснил, почему блогер гнал по Москве на "ауди"

Бил находится в статусе подозреваемого в уголовном деле по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". По словам собеседника Лайфа, само расследование поставлено на контроль ГУ МВД России по Москве.

Драки с охраной, сцена в Донбассе и оружие в ТЦ: чем известен Эдвард Бил, устроивший ДТП в центре Москвы

Драки с охраной, сцена в Донбассе и оружие в ТЦ: чем известен Эдвард Бил, устроивший ДТП в центре Москвы

Напомним, сегодня днём синий автомобиль марки "Ауди" вылетел на встречку на Новинском бульваре и врезался в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины. Юридическую помощь им предложил звёздный адвокат Александр Добровинский, который ранее представлял интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ефремова. В отношении Била возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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