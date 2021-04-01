Блогер Эдвард Бил задержан после страшного ДТП с пятью машинами в центре Москвы
Расследование уголовного дела поставлено на контроль столичного ГУ МВД России.
Эдвард Бил. Фото © Instagram / edward_bil_edb
Эпатажный ютуб-блогер Эдвард Бил (Эдуард Юрьевич Биль) задержан после массового ДТП на Садовом кольце в центре Москвы. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, пранкера отправили в СИЗО на 48 часов.
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Бил находится в статусе подозреваемого в уголовном деле по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". По словам собеседника Лайфа, само расследование поставлено на контроль ГУ МВД России по Москве.
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Напомним, сегодня днём синий автомобиль марки "Ауди" вылетел на встречку на Новинском бульваре и врезался в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины. Юридическую помощь им предложил звёздный адвокат Александр Добровинский, который ранее представлял интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ефремова. В отношении Била возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы.
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