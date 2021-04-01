"Делай свои пранки, куда ты в тачки лезешь": Давидыч заявил, что не раз предупреждал Эдварда Била об опасности его вождения — видео
Он отметил, что "Бог давал ему шанс", пранкера не раз вытаскивали из разных неприятностей.
Давидыч заявил, что не раз предупреждал Эдварда Била об опасности его вождения. Видео © Instagram / eric_davidich
Блогер Эрик Давидыч (Китуашвили) оценил произошедшую с его коллегой Эдвардом Билом аварию в центре Москвы и заявил, что не раз просил его "не расслабляться" за рулём и предупреждал, что тест-драйвы машин и гонки — это совсем не для него.
По информации Давидыча, пранкер попал в реанимацию, а женщина-водитель из авто, в которое он врезался, погибла по пути в больницу. Однако видеообращение в "Инстаграме" записано около шести часов назад и данные не соответствуют действительности. Молодого человека задержали, а пострадавшая жива, но госпитализирована в тяжёлом состоянии.
"Я не думаю, что это 1 апреля, там полицейские, это прошло по новостям, таким не шутят. Эдвард, он классный, весёлый парень. Он иногда исполняет, конечно, но я всегда ему говорил: Эдя, не вздумай расслабляться за рулём. Он в одну аварию попал, в другую, в третью. Я ему говорю: Эдя, это не твоё. Делай свои пранки, куда ты в тачки лезешь", — сказал блогер.
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Он предположил, что Эдвард Бил отправится в суд, а затем в СИЗО, и назвал произошедшее с ним "очень страшной вещью". Давидыч добавил, что пранкера неоднократно вытаскивали, помогали, "Бог давал шанс". И ему следует понять, что он двигается как-то не так и не думать, что если повезло единожды, то везение будет продолжаться и дальше.
Напомним, сегодня днём синий автомобиль марки "Ауди" вылетел на встречку на Новинском бульваре и врезался в четыре легковушки. По информации Лайфа, виновником аварии мог стать блогер Эдвард Бил. По крайней мере, именно он находился за рулём "ауди". В результате пострадали две женщины. Юридическую помощь им предложил звёздный адвокат Александр Добровинский, который ранее представлял интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ефремова. В отношении Била возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы.
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