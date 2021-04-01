Госдеп ответил на слова Лаврова о "дне" в отношениях России и США

В Госдепе США отреагировали на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что отношения Москвы и Вашингтона "достигли дна". Официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс возложил вину за конфронтацию между странами на Россию.

"Я знаю о словах российского министра, но также и о том, на каком фоне [они сказаны]. Для нас важно, почему мы оказались там, где мы находимся, в наших двусторонних отношениях с Россией", — отметил Прайс.

Ухудшение отношений между странами, по словам дипломата, вызвано действиями России. В список претензий Вашингтона к Москве входят приписываемые России вмешательства в выборы в США в 2016 и 2020 годах, кибератаки, события на Украине и другие инциденты, заметил Прайс. Тем не менее он подчеркнул, что США "ищут стабильных и предсказуемых отношений" с Россией. Он отметил, что глубокие разногласия не означают отсутствия областей "тактического совпадения" интересов.

Ранее в Госдепе заявили, что США не боятся соперничества с Россией и хотят предсказуемых отношений.

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