Госдеп ответил на слова Лаврова о "дне" в отношениях России и США
В ведомстве перечислили претензии Вашингтона к РФ.
Фото © Pixabay
В Госдепе США отреагировали на заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что отношения Москвы и Вашингтона "достигли дна". Официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс возложил вину за конфронтацию между странами на Россию.
"Я знаю о словах российского министра, но также и о том, на каком фоне [они сказаны]. Для нас важно, почему мы оказались там, где мы находимся, в наших двусторонних отношениях с Россией", — отметил Прайс.
Ухудшение отношений между странами, по словам дипломата, вызвано действиями России. В список претензий Вашингтона к Москве входят приписываемые России вмешательства в выборы в США в 2016 и 2020 годах, кибератаки, события на Украине и другие инциденты, заметил Прайс. Тем не менее он подчеркнул, что США "ищут стабильных и предсказуемых отношений" с Россией. Он отметил, что глубокие разногласия не означают отсутствия областей "тактического совпадения" интересов.
Ранее в Госдепе заявили, что США не боятся соперничества с Россией и хотят предсказуемых отношений.
Лента новостей
Минобороны Украины заявило, что США гарантировали поддержку Киеву в случае конфликта с Россией
сегодня в 19:37
"Делай свои пранки, куда ты в тачки лезешь": Давидыч заявил, что не раз предупреждал Эдварда Била об опасности его вождения — видео
сегодня в 19:22
Блогер Эдвард Бил задержан после страшного ДТП с пятью машинами в центре Москвы
сегодня в 19:09
Выбор редакции
Минобороны Украины заявило, что США гарантировали поддержку Киеву в случае конфликта с Россией
В США вновь потребовали прекратить работы над "Северным потоком – 2" под угрозой санкций
"Много чести": Познер назвал шабашем инцидент в Тбилиси и объяснил отказ от комментариев
Применение российской вакцины "Спутник V" одобрило уже 59 стран
"Слава, что ты сделал?" Продюсер Моргенштерна попал в ДТП в Москве — видео
Комментариев: 0