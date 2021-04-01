В Тбилиси вандалы осквернили памятник Грибоедову
Это произошло на следующий день после протестов против приезда Владимира Познера.
Фото © Соцсети
В центре Тбилиси осквернили памятник русскому драматургу, поэту и композитору Александру Грибоедову после визита в грузинскую столицу телеведущего Владимира Познера. На постаменте написали краской: "Россия — зло".
Памятник привели в порядок спустя несколько часов, но фото провокационной надписи остались в Сети. Вандалов осудил глава Палаты культуры Грузии Давид Окиташвили.
"Народ, я удивлён! Нацию с многовековой культурой подталкивают к русофобии... Я считаю, что это далеко идущее зло", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".
Напомним, в Тбилиси устроили протесты из-за российского тележурналиста Владимира Познера, который прибыл в грузинскую столицу отметить день рождения. Участники беспорядков потребовали, чтобы журналист покинул страну. Они окружили гостиницу, где находились Познер и его друзья, и закидали яйцами фасад здания.
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