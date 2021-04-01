"Базис обезьяний": Лидер группы "Моральный кодекс" отказался считать Шнурова музыкантом

Солист группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев поразмышлял о причинах, которые привели звезду группы "Ленинград" в мир музыки, а также затронул тему интеллектуальной собственности в интервью для радио "Комсомольская правда".

Вокалист критически высказался о своём коллеге Сергее Шнурове и его творческом пути. Мазаев отметил, что Шнурова в детстве не заставляли заниматься музыкой, чтобы "погрузить в музыкальный мир по-настоящему".

"Шнуров — не совсем музыкант. Он рокер... Он просто взял гитару, начал потихонечку на ней играть на кухне и постепенно дорос до группы "Ленинград". Сергей не проходил через "надо", он проходил через "хочу". "Надо" — человеческий базис. "Хочу" — обезьяний. Биология и интеллект, понимаете", — заявил Мазаев.

Также в беседе лидер музыкальной группы язвительно отозвался о депутатах, предположив, что некоторые парламентарии просто "лоббируют чьи-то интересы", но не защищают ни интеллектуальную, ни материальную собственность россиян.

Ранее Лайф писал о том, что Мазаев высказался о гибели Липницкого и Зарецкого.

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