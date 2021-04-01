Много крови и агрессии: экс-футболист "Интера" Гуарин напал на свою семью и попытался подраться с полицией — видео
Сейчас спортсмен находится в больнице под надзором.
Фредди Гуарин напал на свою семью и попытался подраться с полицией. Видео © Twitter / BluRadio Colombia
Экс-полузащитника итальянского футбольного клуба "Интер" Фредди Гуарина задержали после нападения на свою семью в городе Энвигадo в Колумбии. Кадры опубликовала радиостанция BluRadio Colombia.
Отмечается, что 34-летний футболист приехал к родственникам в Энвигадo, но что-то пошло не так. Спортсмен набросился на родных, после чего те вызвали полицию. На кадрах видно, что Гуарин даже после прибытия стражей порядка не хотел успокаиваться и нападал на правоохранителей. Во время задержания он был весь в крови. Его доставили в больницу, где он находится под надзором полиции.
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