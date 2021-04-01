Много крови и агрессии: экс-футболист "Интера" Гуарин напал на свою семью и попытался подраться с полицией — видео

Отмечается, что 34-летний футболист приехал к родственникам в Энвигадo, но что-то пошло не так. Спортсмен набросился на родных, после чего те вызвали полицию. На кадрах видно, что Гуарин даже после прибытия стражей порядка не хотел успокаиваться и нападал на правоохранителей. Во время задержания он был весь в крови. Его доставили в больницу, где он находится под надзором полиции.