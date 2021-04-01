Мошенники обокрали родственника Сталина на два миллиона рублей

Банковские мошенники украли у родственника лидера СССР Иосифа Сталина, 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Леонида Аллилуева два миллиона рублей. Подробности случившегося сообщает 5-tv.ru.

"Звонили мошенники, целая компания мошенников. Они меня заговорили, и я сделал недопустимую вещь — открыл им счёт. А они через мошенническую программу украли с ВТБ-банка два миллиона", — сказал Аллилуев.

Аферисты вывели со счетов пенсионера в банке ВТБ два миллиона рублей. Однако на этом они не остановились, вскоре они позвонили дедушке под видом сотрудников полиции и потребовали ещё 3,4 миллиона рублей. На этот раз ветеран сразу связался с правоохранителями. Пришедшая к пенсионеру за деньгами девушка была задержана ожидавшими её силовиками. Задержанная оказалась 31-летней уроженкой Свердловска. Вину признала. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказал Леонид Станиславович, его мать была сестрой Надежды Аллилуевой, второй жены генсека. Обманутый дедушка также сказал, что деньги у него ещё есть — и он не сильно расстроился, потеряв два миллиона. Аллилуев также добавил, что верит в полицейских и надеется, что они вскоре вернут ему украденные средства, а преступники понесут наказание.

Ранее Лайф писал о том, что раскрыты схемы мошенников с "ошибочным" переводом денег.

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